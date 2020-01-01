Metahero (METAHERO) токеномикасы

Metahero (METAHERO) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Metahero (METAHERO) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Metahero (METAHERO) туралы ақпарат

Metahero brings to the market 3D scanning and modeling technology that generates ultra-realistic 3D avatars and virtual items to be used across games, VR, social media, and online fashion. The tech also allows for the creation of NFTs from real-world works of art and collectibles.

https://metahero.io
https://www.metahero.io/whitepaper
https://bscscan.com/token/0xD40bEDb44C081D2935eebA6eF5a3c8A31A1bBE13

Metahero (METAHERO) токеномикасы мен бағасын талдау

Metahero (METAHERO) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 5.02M
$ 5.02M$ 5.02M
Жалпы қамтуы:
$ 9.77B
$ 9.77B$ 9.77B
Айналымдағы қамту:
$ 5.10B
$ 5.10B$ 5.10B
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 9.85M
$ 9.85M$ 9.85M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.1555
$ 0.1555$ 0.1555
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.00028889800020885
$ 0.00028889800020885$ 0.00028889800020885
Қазіргі баға:
$ 0.000985
$ 0.000985$ 0.000985

Metahero (METAHERO) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Metahero (METAHERO) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын METAHERO токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша METAHERO токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз METAHERO токеномикасын түсінген болсаңыз, METAHERO токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай METAHERO сатып алуға болады

Портфеліңізге Metahero (METAHERO) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы METAHERO сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

Metahero (METAHERO) бағасының тарихы

METAHERO бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

METAHERO бағасының болжамы

METAHERO қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің METAHERO бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.