Just Memecoin (MEMECOIN) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-10-20 23:11:15 (UTC+8)

Just Memecoin (MEMECOIN) Баға ақпараты (USD)

Just Memecoin (MEMECOIN) нақты уақыттағы баға $ 0.0004007. Соңғы 24 сағат ішінде MEMECOIN мен $ 0.0003908 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.0005206 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. MEMECOIN үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — --, ал ең төменгісі — --.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, MEMECOIN соңғы бір сағатта -11.30% өзгерді, 24 сағат ішінде -20.88%, ал соңғы 7 күнде -47.74% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Just Memecoin (MEMECOIN) Нарықтық ақпарат

SOL

Just Memecoin нарықтық капитализациясы --, тәуліктік сауда көлемі $ 56.82K. MEMECOIN айналымдағы мөлшері --, жалпы мөлшері --. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): --.

Just Memecoin (MEMECOIN) Баға тарихы USD

Just Memecoin Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000105746-20.88%
30 күн$ -0.0016813-80.76%
60 күн$ -0.0032223-88.95%
90 күн$ -0.0348093-98.87%
Бүгінгі Just Memecoin бағасының өзгеруі

Бүгін MEMECOIN өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.000105746 (-20.88%) өзгерісін тіркеді.

Just Memecoin 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.0016813 (-80.76%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Just Memecoin 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда MEMECOIN $ -0.0032223 (-88.95%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Just Memecoin 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ -0.0348093 (-98.87%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Just Memecoin (MEMECOIN) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Just Memecoin Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Just Memecoin (MEMECOIN) деген не

A pure meme token on the Bonk platform, focused on meme culture with ultra-simple logic and no complex concepts—its core essence is memecoin itself.

Just Memecoin MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Just Memecoin инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін MEMECOIN стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Just Memecoin біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Just Memecoin сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Just Memecoin Баға болжамы (USD)

Just Memecoin (MEMECOIN) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Just Memecoin (MEMECOIN) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Just Memecoin.

Қазір Just Memecoin баға болжамын тексеріңіз!

Just Memecoin (MEMECOIN) токеномикасы

Just Memecoin (MEMECOIN) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. MEMECOIN токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Just Memecoin (MEMECOIN)

Just Memecoin қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Just Memecoin оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

MEMECOIN - жергілікті валюталарға

Just Memecoin тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Just Memecoin туралы басқа сұрақтар

Just Memecoin (MEMECOIN) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі MEMECOIN бағасы — 0.0004007 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
MEMECOIN-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
MEMECOIN-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.0004007. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Just Memecoin үшін нарықтық капитализация қандай?
MEMECOIN үшін нарықтық капитализация: -- USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
MEMECOIN үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
MEMECOIN айналымдағы ұсынысы: -- USD.
MEMECOIN үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
MEMECOIN барлық уақыттағы ең жоғары бағаға -- USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) MEMECOIN бағасы қандай болды?
MEMECOIN -- USD ATL бағасына жетті.
MEMECOIN үшін сауда көлемі қандай?
MEMECOIN үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 56.82K USD.
Биыл MEMECOIN өседі ме?
MEMECOIN биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін MEMECOIN баға болжамын қарап көріңіз.
Just Memecoin (MEMECOIN) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
10-20 18:31:42Сала жаңартулары
Total cryptocurrency market cap rebounds to $3.868 trillion, with a 24-hour increase of 3.7%
10-20 11:16:23Сала жаңартулары
Bitcoin continues to face pressure, briefly falling below $108,000
10-19 17:50:26Сала жаңартулары
Crypto market sentiment moves out of "extreme fear" zone, Fear and Greed Index currently at 29
10-19 14:26:41Сала жаңартулары
Crypto market trades sideways, total market cap currently at $3.723 trillion
10-19 04:16:21Сала жаңартулары
Public Chain Activity Ranking for the Past 7 Days: Solana Maintains First Place
10-18 16:36:53Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 23, still in the extreme fear zone

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

