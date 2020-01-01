MCDEX (MCB) токеномикасы

MCDEX (MCB) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, MCDEX (MCB) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

MCDEX (MCB) туралы ақпарат

MCDEX (MCB) is an exchange token of MonteCarloDEX which claims to be a decentralized derivatives exchange for trading perpetual and futures contracts.

Ресми веб-сайт:
https://mux.network/
Whitepaper:
https://docs.mux.network/protocol/overview
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x4e352cf164e64adcbad318c3a1e222e9eba4ce42

MCDEX (MCB) токеномикасы мен бағасын талдау

MCDEX (MCB) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 8.70M
$ 8.70M$ 8.70M
Жалпы қамтуы:
$ 4.80M
$ 4.80M$ 4.80M
Айналымдағы қамту:
$ 3.82M
$ 3.82M$ 3.82M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 10.93M
$ 10.93M$ 10.93M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 83.29
$ 83.29$ 83.29
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.95068738
$ 0.95068738$ 0.95068738
Қазіргі баға:
$ 2.276
$ 2.276$ 2.276

MCDEX (MCB) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

MCDEX (MCB) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын MCB токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша MCB токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз MCB токеномикасын түсінген болсаңыз, MCB токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай MCB сатып алуға болады

Портфеліңізге MCDEX (MCB) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы MCB сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

MCDEX (MCB) бағасының тарихы

MCB бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

MCB бағасының болжамы

MCB қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің MCB бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
mc_how_why_title
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.