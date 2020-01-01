MBP COIN (MBP) токеномикасы

MBP COIN (MBP) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, MBP COIN (MBP) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

MBP COIN (MBP) туралы ақпарат

Welcome to MBP COIN where AI meets crypto to revolutionize various aspects of daily life! We are dedicated to harnessing the power of artificial intelligence to create innovative solutions that enhance efficiency, convenience, and accessibility for users worldwide. At MBP Coin, advanced AI algorithms and blockchain technology are utilized to deliver unparalleled solutions in various domains. Built on the BEP20 protocol, the token ensures scalability, security, and interoperability with other decentralized applications

Ресми веб-сайт:
https://mbpcoin.com/
Whitepaper:
https://mbpcoin.com/assets/img/MBPCOIN-WHITEPAPER%20Updated.pdf
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x1d42e1cd643941b26a4191e72a617ed32670df55

MBP COIN (MBP) токеномикасы мен бағасын талдау

MBP COIN (MBP) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 1.35M
$ 1.35M$ 1.35M
Жалпы қамтуы:
$ 200.00M
$ 200.00M$ 200.00M
Айналымдағы қамту:
$ 15.99M
$ 15.99M$ 15.99M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 16.88M
$ 16.88M$ 16.88M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.1085
$ 0.1085$ 0.1085
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.03374812281832514
$ 0.03374812281832514$ 0.03374812281832514
Қазіргі баға:
$ 0.08439
$ 0.08439$ 0.08439

MBP COIN (MBP) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

MBP COIN (MBP) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын MBP токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша MBP токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз MBP токеномикасын түсінген болсаңыз, MBP токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай MBP сатып алуға болады

Портфеліңізге MBP COIN (MBP) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы MBP сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

MBP COIN (MBP) бағасының тарихы

MBP бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

MBP бағасының болжамы

MBP қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің MBP бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.