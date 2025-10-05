MAY ағымдағы бағасы: 0.03999 USD. Нақты уақыттағы MAY-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MAY баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!MAY ағымдағы бағасы: 0.03999 USD. Нақты уақыттағы MAY-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MAY баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

MAY бағасы(MAY)

$0.03999
$0.03999$0.03999
+2.06%1D
MAY (MAY) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-10-05 22:45:00 (UTC+8)

MAY (MAY) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
24 сағаттық төмен
24 сағаттық жоғары

-0.43%

+2.06%

+4.79%

+4.79%

MAY (MAY) нақты уақыттағы баға $ 0.03999. Соңғы 24 сағат ішінде MAY мен $ 0.03898 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.04083 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. MAY үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 10.157036358034295, ал ең төменгісі — $ 0.03733335169831041.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, MAY соңғы бір сағатта -0.43% өзгерді, 24 сағат ішінде +2.06%, ал соңғы 7 күнде +4.79% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

MAY (MAY) Нарықтық ақпарат

No.1122

31.26%

SOL

MAY нарықтық капитализациясы $ 12.50M, тәуліктік сауда көлемі $ 49.89K. MAY айналымдағы мөлшері 312.66M, жалпы мөлшері 1000000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 39.99M.

MAY (MAY) Баға тарихы USD

MAY Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.0008072+2.06%
30 күн$ -0.00223-5.29%
60 күн$ -0.01005-20.09%
90 күн$ +0.02999+299.90%
Бүгінгі MAY бағасының өзгеруі

Бүгін MAY өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ +0.0008072 (+2.06%) өзгерісін тіркеді.

MAY 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.00223 (-5.29%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

MAY 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда MAY $ -0.01005 (-20.09%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

MAY 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +0.02999 (+299.90%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

MAY (MAY) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

MAY Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

MAY (MAY) деген не

MAY MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен MAY инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін MAY стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін MAY біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің MAY сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

MAY Баға болжамы (USD)

MAY (MAY) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін MAY (MAY) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: MAY.

Қазір MAY баға болжамын тексеріңіз!

MAY (MAY) токеномикасы

MAY (MAY) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. MAY токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады MAY (MAY)

MAY қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы MAY оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

MAY - жергілікті валюталарға

1 MAY(MAY)-ден VND-ге
1,052.33685
1 MAY(MAY)-ден AUD-ге
A$0.0603849
1 MAY(MAY)-ден GBP-ге
0.0291927
1 MAY(MAY)-ден EUR-ге
0.0339915
1 MAY(MAY)-ден USD-ге
$0.03999
1 MAY(MAY)-ден MYR-ге
RM0.167958
1 MAY(MAY)-ден TRY-ге
1.6559859
1 MAY(MAY)-ден JPY-ге
¥5.87853
1 MAY(MAY)-ден ARS-ге
ARS$56.965755
1 MAY(MAY)-ден RUB-ге
3.2875779
1 MAY(MAY)-ден INR-ге
3.5483127
1 MAY(MAY)-ден IDR-ге
Rp666.4997334
1 MAY(MAY)-ден KRW-ге
56.3239155
1 MAY(MAY)-ден PHP-ге
2.315421
1 MAY(MAY)-ден EGP-ге
￡E.1.9087227
1 MAY(MAY)-ден BRL-ге
R$0.2131467
1 MAY(MAY)-ден CAD-ге
C$0.0555861
1 MAY(MAY)-ден BDT-ге
4.8647835
1 MAY(MAY)-ден NGN-ге
58.5501588
1 MAY(MAY)-ден COP-ге
$155.6030895
1 MAY(MAY)-ден ZAR-ге
R.0.6886278
1 MAY(MAY)-ден UAH-ге
1.6491876
1 MAY(MAY)-ден TZS-ге
T.Sh.98.25543
1 MAY(MAY)-ден VES-ге
Bs7.39815
1 MAY(MAY)-ден CLP-ге
$38.35041
1 MAY(MAY)-ден PKR-ге
Rs11.2487871
1 MAY(MAY)-ден KZT-ге
21.8881266
1 MAY(MAY)-ден THB-ге
฿1.2952761
1 MAY(MAY)-ден TWD-ге
NT$1.2172956
1 MAY(MAY)-ден AED-ге
د.إ0.1467633
1 MAY(MAY)-ден CHF-ге
Fr0.0315921
1 MAY(MAY)-ден HKD-ге
HK$0.3107223
1 MAY(MAY)-ден AMD-ге
֏15.3217686
1 MAY(MAY)-ден MAD-ге
.د.م0.3635091
1 MAY(MAY)-ден MXN-ге
$0.7354161
1 MAY(MAY)-ден SAR-ге
ريال0.1495626
1 MAY(MAY)-ден ETB-ге
Br5.8021491
1 MAY(MAY)-ден KES-ге
KSh5.1643086
1 MAY(MAY)-ден JOD-ге
د.أ0.02835291
1 MAY(MAY)-ден PLN-ге
0.1447638
1 MAY(MAY)-ден RON-ге
лв0.1731567
1 MAY(MAY)-ден SEK-ге
kr0.3747063
1 MAY(MAY)-ден BGN-ге
лв0.0663834
1 MAY(MAY)-ден HUF-ге
Ft13.2414888
1 MAY(MAY)-ден CZK-ге
0.8261934
1 MAY(MAY)-ден KWD-ге
د.ك0.01223694
1 MAY(MAY)-ден ILS-ге
0.131967
1 MAY(MAY)-ден BOB-ге
Bs0.275931
1 MAY(MAY)-ден AZN-ге
0.067983
1 MAY(MAY)-ден TJS-ге
SM0.3723069
1 MAY(MAY)-ден GEL-ге
0.1087728
1 MAY(MAY)-ден AOA-ге
Kz36.6544341
1 MAY(MAY)-ден BHD-ге
.د.ب0.01503624
1 MAY(MAY)-ден BMD-ге
$0.03999
1 MAY(MAY)-ден DKK-ге
kr0.2543364
1 MAY(MAY)-ден HNL-ге
L1.0457385
1 MAY(MAY)-ден MUR-ге
1.8119469
1 MAY(MAY)-ден NAD-ге
$0.6890277
1 MAY(MAY)-ден NOK-ге
kr0.3983004
1 MAY(MAY)-ден NZD-ге
$0.0683829
1 MAY(MAY)-ден PAB-ге
B/.0.03999
1 MAY(MAY)-ден PGK-ге
K0.1699575
1 MAY(MAY)-ден QAR-ге
ر.ق0.1455636
1 MAY(MAY)-ден RSD-ге
дин.3.991002
1 MAY(MAY)-ден UZS-ге
soʻm481.8071181
1 MAY(MAY)-ден ALL-ге
L3.2947761
1 MAY(MAY)-ден ANG-ге
ƒ0.0715821
1 MAY(MAY)-ден AWG-ге
ƒ0.071982
1 MAY(MAY)-ден BBD-ге
$0.07998
1 MAY(MAY)-ден BAM-ге
KM0.0663834
1 MAY(MAY)-ден BIF-ге
Fr117.61059
1 MAY(MAY)-ден BND-ге
$0.0511872
1 MAY(MAY)-ден BSD-ге
$0.03999
1 MAY(MAY)-ден JMD-ге
$6.4207944
1 MAY(MAY)-ден KHR-ге
160.6022394
1 MAY(MAY)-ден KMF-ге
Fr16.75581
1 MAY(MAY)-ден LAK-ге
869.3478087
1 MAY(MAY)-ден LKR-ге
Rs12.0921762
1 MAY(MAY)-ден MDL-ге
L0.6694326
1 MAY(MAY)-ден MGA-ге
Ar178.5265572
1 MAY(MAY)-ден MOP-ге
P0.3203199
1 MAY(MAY)-ден MVR-ге
0.611847
1 MAY(MAY)-ден MWK-ге
MK69.4270389
1 MAY(MAY)-ден MZN-ге
MT2.555361
1 MAY(MAY)-ден NPR-ге
Rs5.686578
1 MAY(MAY)-ден PYG-ге
281.60958
1 MAY(MAY)-ден RWF-ге
Fr57.86553
1 MAY(MAY)-ден SBD-ге
$0.3291177
1 MAY(MAY)-ден SCR-ге
0.5846538
1 MAY(MAY)-ден SRD-ге
$1.523619
1 MAY(MAY)-ден SVC-ге
$0.3495126
1 MAY(MAY)-ден SZL-ге
L0.6886278
1 MAY(MAY)-ден TMT-ге
m0.139965
1 MAY(MAY)-ден TND-ге
د.ت0.11645088
1 MAY(MAY)-ден TTD-ге
$0.2707323
1 MAY(MAY)-ден UGX-ге
Sh138.3654
1 MAY(MAY)-ден XAF-ге
Fr22.31442
1 MAY(MAY)-ден XCD-ге
$0.107973
1 MAY(MAY)-ден XOF-ге
Fr22.31442
1 MAY(MAY)-ден XPF-ге
Fr4.03899
1 MAY(MAY)-ден BWP-ге
P0.5310672
1 MAY(MAY)-ден BZD-ге
$0.0803799
1 MAY(MAY)-ден CVE-ге
$3.7554609
1 MAY(MAY)-ден DJF-ге
Fr7.11822
1 MAY(MAY)-ден DOP-ге
$2.503374
1 MAY(MAY)-ден DZD-ге
د.ج5.1779052
1 MAY(MAY)-ден FJD-ге
$0.0899775
1 MAY(MAY)-ден GNF-ге
Fr347.71305
1 MAY(MAY)-ден GTQ-ге
Q0.3063234
1 MAY(MAY)-ден GYD-ге
$8.3623089
1 MAY(MAY)-ден ISK-ге
kr4.83879

MAY тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми MAY веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: MAY туралы басқа сұрақтар

MAY (MAY) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі MAY бағасы — 0.03999 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
MAY-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
MAY-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.03999. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
MAY үшін нарықтық капитализация қандай?
MAY үшін нарықтық капитализация: $ 12.50M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
MAY үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
MAY айналымдағы ұсынысы: 312.66M USD.
MAY үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
MAY барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 10.157036358034295 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) MAY бағасы қандай болды?
MAY 0.03733335169831041 USD ATL бағасына жетті.
MAY үшін сауда көлемі қандай?
MAY үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 49.89K USD.
Биыл MAY өседі ме?
MAY биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін MAY баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-10-05 22:45:00 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

