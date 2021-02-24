Mask Network (MASK) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Mask Network (MASK) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Mask Network (MASK) туралы ақпарат

Mask Network is positioned to become the bridge that connects internet users from Web 2.0 to Web 3.0. The foundational technology of Mask Network is a peer to peer encrypted messaging application, with new functions continuously being created around this foundation.

Ресми веб-сайт:
https://www.mask.io
Whitepaper:
https://masknetwork.medium.com/introducing-mask-network-maskbook-the-future-of-the-internet-5a973d874edd
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x69af81e73a73b40adf4f3d4223cd9b1ece623074

Mask Network (MASK) токеномикасы мен бағасын талдау

Mask Network (MASK) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 122.30M
Жалпы қамтуы:
$ 100.00M
Айналымдағы қамту:
$ 100.00M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 122.30M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 50.39
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.9302019593035298
Қазіргі баға:
$ 1.223
Mask Network (MASK) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Mask Network (MASK) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын MASK токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша MASK токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз MASK токеномикасын түсінген болсаңыз, MASK токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай MASK сатып алуға болады

Портфеліңізге Mask Network (MASK) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы MASK сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

Mask Network (MASK) бағасының тарихы

MASK бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

MASK бағасының болжамы

MASK қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің MASK бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.