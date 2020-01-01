Luigi Mangione (LUIGI) токеномикасы

Luigi Mangione (LUIGI) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Luigi Mangione (LUIGI) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Luigi Mangione (LUIGI) туралы ақпарат

LUIGI is a meme coin.

Ресми веб-сайт:
https://soluigi.com
Whitepaper:
https://github.com/LUIGICTO286
Block Explorer:
https://solscan.io/token/5XyKkFaJpAmsH4Tf2EFj3S61W3hC5cJhxNZQQ5h1pump

Luigi Mangione (LUIGI) токеномикасы мен бағасын талдау

Luigi Mangione (LUIGI) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 1.97M
$ 1.97M$ 1.97M
Жалпы қамтуы:
$ 999.95M
$ 999.95M$ 999.95M
Айналымдағы қамту:
$ 999.95M
$ 999.95M$ 999.95M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 1.97M
$ 1.97M$ 1.97M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.05412
$ 0.05412$ 0.05412
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.000036414173553256
$ 0.000036414173553256$ 0.000036414173553256
Қазіргі баға:
$ 0.001973
$ 0.001973$ 0.001973

Luigi Mangione (LUIGI) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Luigi Mangione (LUIGI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын LUIGI токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша LUIGI токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз LUIGI токеномикасын түсінген болсаңыз, LUIGI токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай LUIGI сатып алуға болады

Портфеліңізге Luigi Mangione (LUIGI) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы LUIGI сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

Luigi Mangione (LUIGI) бағасының тарихы

LUIGI бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

LUIGI бағасының болжамы

LUIGI қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің LUIGI бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
mc_how_why_title
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.