Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Legends of Elysium (LOE) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Legends of Elysium (LOE) туралы ақпарат

Legends of Elysium (LOE) provides a Free-To-Play platform where users engage in strategic collectible card and board games, earning through daily quests and competitions. It combines gaming with blockchain technology, offering a unique and immersive fantasy experience.

https://legendsofelysium.io/
https://docsend.com/view/d9zxup8qet98pf67
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=polygon&tab=transactions&tokenAddress=0x8b78927048de67b9e8c8f834359f15c3822ed871

Legends of Elysium (LOE) токеномикасы мен бағасын талдау

Legends of Elysium (LOE) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 44.46K
$ 44.46K$ 44.46K
Жалпы қамтуы:
$ 200.00M
$ 200.00M$ 200.00M
Айналымдағы қамту:
$ 13.76M
$ 13.76M$ 13.76M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 646.00K
$ 646.00K$ 646.00K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.417
$ 0.417$ 0.417
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.001999792725748299
$ 0.001999792725748299$ 0.001999792725748299
Қазіргі баға:
$ 0.00323
$ 0.00323$ 0.00323

Legends of Elysium (LOE) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Legends of Elysium (LOE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын LOE токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша LOE токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз LOE токеномикасын түсінген болсаңыз, LOE токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.