Eli Lilly ағымдағы бағасы: 876.57 USD. Нақты уақыттағы LLYON-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. LLYON баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

LLYON туралы толығырақ

LLYON Баға туралы ақпарат

LLYON деген не

LLYON Ресми веб-сайт

LLYON Токеномикасы

LLYON Баға болжамы

LLYON Тарих

LLYON Сатып алу нұсқаулығы

LLYON фиатқа айырбастау

LLYON Спот

Eli Lilly Логотип

Eli Lilly бағасы(LLYON)

1 LLYON-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$876.03
$876.03$876.03
+2.89%1D
USD
Eli Lilly (LLYON) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:36:19 (UTC+8)

Eli Lilly (LLYON) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 850.3
$ 850.3$ 850.3
24 сағаттық төмен
$ 883.29
$ 883.29$ 883.29
24 сағаттық жоғары

$ 850.3
$ 850.3$ 850.3

$ 883.29
$ 883.29$ 883.29

$ 868.2113662566151
$ 868.2113662566151$ 868.2113662566151

$ 712.8133541417105
$ 712.8133541417105$ 712.8133541417105

-0.77%

+2.89%

+7.28%

+7.28%

Eli Lilly (LLYON) нақты уақыттағы баға $ 876.57. Соңғы 24 сағат ішінде LLYON мен $ 850.3 аралығында сауда жасалып, ал $ 883.29 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. LLYON үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 868.2113662566151, ал ең төменгісі — $ 712.8133541417105.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, LLYON соңғы бір сағатта -0.77% өзгерді, 24 сағат ішінде +2.89%, ал соңғы 7 күнде +7.28% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Eli Lilly (LLYON) Нарықтық ақпарат

No.1594

$ 3.50M
$ 3.50M$ 3.50M

$ 58.56K
$ 58.56K$ 58.56K

$ 3.50M
$ 3.50M$ 3.50M

4.00K
4.00K 4.00K

3,998.30295471
3,998.30295471 3,998.30295471

ETH

Eli Lilly нарықтық капитализациясы $ 3.50M, тәуліктік сауда көлемі $ 58.56K. LLYON айналымдағы мөлшері 4.00K, жалпы мөлшері 3998.30295471. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 3.50M.

Eli Lilly (LLYON) Баға тарихы USD

Eli Lilly Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +24.6061+2.89%
30 күн$ +34.8+4.13%
60 күн$ +196.57+28.90%
90 күн$ +196.57+28.90%
Бүгінгі Eli Lilly бағасының өзгеруі

Бүгін LLYON өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ +24.6061 (+2.89%) өзгерісін тіркеді.

Eli Lilly 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ +34.8 (+4.13%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Eli Lilly 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда LLYON $ +196.57 (+28.90%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Eli Lilly 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +196.57 (+28.90%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Eli Lilly (LLYON) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Eli Lilly Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Eli Lilly (LLYON) деген не

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Eli Lilly MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Eli Lilly инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін LLYON стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Eli Lilly біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Eli Lilly сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Eli Lilly Баға болжамы (USD)

Eli Lilly (LLYON) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Eli Lilly (LLYON) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Eli Lilly.

Қазір Eli Lilly баға болжамын тексеріңіз!

Eli Lilly (LLYON) токеномикасы

Eli Lilly (LLYON) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. LLYON токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Eli Lilly (LLYON)

Eli Lilly қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Eli Lilly оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

Eli Lilly Ресурс

Eli Lilly тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Ресми Eli Lilly веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Eli Lilly туралы басқа сұрақтар

Eli Lilly (LLYON) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі LLYON бағасы — 876.57 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
LLYON-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
LLYON-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 876.57. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Eli Lilly үшін нарықтық капитализация қандай?
LLYON үшін нарықтық капитализация: $ 3.50M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
LLYON үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
LLYON айналымдағы ұсынысы: 4.00K USD.
LLYON үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
LLYON барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 868.2113662566151 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) LLYON бағасы қандай болды?
LLYON 712.8133541417105 USD ATL бағасына жетті.
LLYON үшін сауда көлемі қандай?
LLYON үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 58.56K USD.
Биыл LLYON өседі ме?
LLYON биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін LLYON баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:36:19 (UTC+8)

Eli Lilly (LLYON) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

