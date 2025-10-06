БиржаDEX+
LINEA ағымдағы бағасы: 0.01194 USD. Нақты уақыттағы LINEA-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. LINEA баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

LINEA бағасы(LINEA)

$0.01193
-11.69%1D
USD
LINEA (LINEA) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:35:13 (UTC+8)

LINEA (LINEA) Баға ақпараты (USD)

$ 0.01145
24 сағаттық төмен
24 сағаттық жоғары

-8.02%

-11.69%

-20.83%

-20.83%

LINEA (LINEA) нақты уақыттағы баға $ 0.01194. Соңғы 24 сағат ішінде LINEA мен $ 0.01145 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.01431 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. LINEA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.04657278430753583, ал ең төменгісі — $ 0.007196492054667389.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, LINEA соңғы бір сағатта -8.02% өзгерді, 24 сағат ішінде -11.69%, ал соңғы 7 күнде -20.83% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

LINEA (LINEA) Нарықтық ақпарат

$ 184.86M
$ 2.74M
$ 859.80M
15.48B
72,009,990,000
72,009,990,000
21.50%

0.01%

LINEA

LINEA нарықтық капитализациясы $ 184.86M, тәуліктік сауда көлемі $ 2.74M. LINEA айналымдағы мөлшері 15.48B, жалпы мөлшері 72009990000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 859.80M.

LINEA (LINEA) Баға тарихы USD

LINEA Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.0015792-11.69%
30 күн$ -0.01631-57.74%
60 күн$ +0.00694+138.80%
90 күн$ +0.00694+138.80%
Бүгінгі LINEA бағасының өзгеруі

Бүгін LINEA өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.0015792 (-11.69%) өзгерісін тіркеді.

LINEA 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.01631 (-57.74%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

LINEA 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда LINEA $ +0.00694 (+138.80%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

LINEA 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +0.00694 (+138.80%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

LINEA (LINEA) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

LINEA Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

LINEA (LINEA) деген не

Linea is the Layer 2 built from first principles to strengthen Ethereum and the entire ETH economy. Every aspect of its design—from its productive ETH burn mechanics, and capital efficient native yield, to its underlying Ethereum-equivalent zk tech—amplifies the value and utility of Ethereum Mainnet. All of this is backed by the largest ecosystem fund in the space, managed by the most trusted Ethereum builders. With institutional-grade infrastructure, and deep integration across DeFi, Linea is the best chain for ETH capital, where every transaction and every block strengthens Ethereum.

LINEA MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен LINEA инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін LINEA стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін LINEA біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің LINEA сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

LINEA Баға болжамы (USD)

LINEA (LINEA) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін LINEA (LINEA) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: LINEA.

Қазір LINEA баға болжамын тексеріңіз!

LINEA (LINEA) токеномикасы

LINEA (LINEA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. LINEA токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады LINEA (LINEA)

LINEA қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы LINEA оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

LINEA - жергілікті валюталарға

LINEA Ресурс

LINEA тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми LINEA веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: LINEA туралы басқа сұрақтар

LINEA (LINEA) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі LINEA бағасы — 0.01194 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
LINEA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
LINEA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.01194. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
LINEA үшін нарықтық капитализация қандай?
LINEA үшін нарықтық капитализация: $ 184.86M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
LINEA үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
LINEA айналымдағы ұсынысы: 15.48B USD.
LINEA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
LINEA барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.04657278430753583 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) LINEA бағасы қандай болды?
LINEA 0.007196492054667389 USD ATL бағасына жетті.
LINEA үшін сауда көлемі қандай?
LINEA үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 2.74M USD.
Биыл LINEA өседі ме?
LINEA биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін LINEA баға болжамын қарап көріңіз.
LINEA (LINEA) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

$0.0123
$0.01193
