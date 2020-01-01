Life Crypto (LIFE) токеномикасы

Life Crypto (LIFE) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Life Crypto (LIFE) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Life Crypto (LIFE) туралы ақпарат

LifeCrypto is an innovative payment network and a new kind of money. LIFE provides flexibility and simplicity to crypto users, allowing for hassle free transactions, using just the username of a receiver to send funds.

Ресми веб-сайт:
https://www.lifecrypto.life/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x6c936D4AE98E6d2172dB18c16C4b601C99918EE6

Life Crypto (LIFE) токеномикасы мен бағасын талдау

Life Crypto (LIFE) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 94.33K
$ 94.33K$ 94.33K
Жалпы қамтуы:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Айналымдағы қамту:
$ 2.63B
$ 2.63B$ 2.63B
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 358.50K
$ 358.50K$ 358.50K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.015601
$ 0.015601$ 0.015601
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.000024382260659893
$ 0.000024382260659893$ 0.000024382260659893
Қазіргі баға:
$ 0.00003585
$ 0.00003585$ 0.00003585

Life Crypto (LIFE) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Life Crypto (LIFE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын LIFE токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша LIFE токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз LIFE токеномикасын түсінген болсаңыз, LIFE токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай LIFE сатып алуға болады

Портфеліңізге Life Crypto (LIFE) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы LIFE сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

Life Crypto (LIFE) бағасының тарихы

LIFE бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

LIFE бағасының болжамы

LIFE қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің LIFE бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.