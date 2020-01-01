S.S. Lazio Fan Token (LAZIO) токеномикасы

S.S. Lazio Fan Token (LAZIO) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, S.S. Lazio Fan Token (LAZIO) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

S.S. Lazio Fan Token (LAZIO) туралы ақпарат

The Lazio Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all S.S. Lazio supporters. The token empowers S.S. Lazio fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences.

Ресми веб-сайт:
https://www.sslazio.it/en
Whitepaper:
https://research.binance.com/en/projects/lazio
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x77d547256a2cd95f32f67ae0313e450ac200648d

S.S. Lazio Fan Token (LAZIO) токеномикасы мен бағасын талдау

S.S. Lazio Fan Token (LAZIO) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 11.05M
$ 11.05M$ 11.05M
Жалпы қамтуы:
$ 40.00M
$ 40.00M$ 40.00M
Айналымдағы қамту:
$ 12.12M
$ 12.12M$ 12.12M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 36.44M
$ 36.44M$ 36.44M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 9.773
$ 9.773$ 9.773
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.697246407754394
$ 0.697246407754394$ 0.697246407754394
Қазіргі баға:
$ 0.9111
$ 0.9111$ 0.9111

S.S. Lazio Fan Token (LAZIO) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

S.S. Lazio Fan Token (LAZIO) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын LAZIO токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша LAZIO токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз LAZIO токеномикасын түсінген болсаңыз, LAZIO токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай LAZIO сатып алуға болады

Портфеліңізге S.S. Lazio Fan Token (LAZIO) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы LAZIO сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

S.S. Lazio Fan Token (LAZIO) бағасының тарихы

LAZIO бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

LAZIO бағасының болжамы

LAZIO қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің LAZIO бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
mc_how_why_title
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.