БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Keeta ағымдағы бағасы: 0.3636 USD. Нақты уақыттағы KTA-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. KTA баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Keeta ағымдағы бағасы: 0.3636 USD. Нақты уақыттағы KTA-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. KTA баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

KTA туралы толығырақ

KTA Баға туралы ақпарат

KTA деген не

KTA Whitepaper

KTA Ресми веб-сайт

KTA Токеномикасы

KTA Баға болжамы

KTA Тарих

KTA Сатып алу нұсқаулығы

KTA фиатқа айырбастау

KTA Спот

KTA USDT-M фьючерстері

Алдын ала нарық

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Keeta Логотип

Keeta бағасы(KTA)

1 KTA-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.3648
$0.3648$0.3648
-8.61%1D
USD
Keeta (KTA) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:33:33 (UTC+8)

Keeta (KTA) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.3636
$ 0.3636$ 0.3636
24 сағаттық төмен
$ 0.4313
$ 0.4313$ 0.4313
24 сағаттық жоғары

$ 0.3636
$ 0.3636$ 0.3636

$ 0.4313
$ 0.4313$ 0.4313

$ 1.6916917214873683
$ 1.6916917214873683$ 1.6916917214873683

$ 0.08456738547527073
$ 0.08456738547527073$ 0.08456738547527073

-6.53%

-8.61%

-31.75%

-31.75%

Keeta (KTA) нақты уақыттағы баға $ 0.3636. Соңғы 24 сағат ішінде KTA мен $ 0.3636 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.4313 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. KTA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 1.6916917214873683, ал ең төменгісі — $ 0.08456738547527073.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, KTA соңғы бір сағатта -6.53% өзгерді, 24 сағат ішінде -8.61%, ал соңғы 7 күнде -31.75% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Keeta (KTA) Нарықтық ақпарат

No.230

$ 158.94M
$ 158.94M$ 158.94M

$ 156.83K
$ 156.83K$ 156.83K

$ 363.60M
$ 363.60M$ 363.60M

437.12M
437.12M 437.12M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

43.71%

BASE

Keeta нарықтық капитализациясы $ 158.94M, тәуліктік сауда көлемі $ 156.83K. KTA айналымдағы мөлшері 437.12M, жалпы мөлшері 1000000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 363.60M.

Keeta (KTA) Баға тарихы USD

Keeta Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.034368-8.61%
30 күн$ -0.1994-35.42%
60 күн$ -0.1364-27.28%
90 күн$ -0.1364-27.28%
Бүгінгі Keeta бағасының өзгеруі

Бүгін KTA өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.034368 (-8.61%) өзгерісін тіркеді.

Keeta 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.1994 (-35.42%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Keeta 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда KTA $ -0.1364 (-27.28%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Keeta 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ -0.1364 (-27.28%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Keeta (KTA) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Keeta Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Keeta (KTA) деген не

As a scalable and efficient solution, Keeta serves as a common ground for diverse payment networks, facilitating direct interactions across multiple blockchains.

Keeta MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Keeta инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін KTA стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Keeta біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Keeta сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Keeta Баға болжамы (USD)

Keeta (KTA) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Keeta (KTA) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Keeta.

Қазір Keeta баға болжамын тексеріңіз!

Keeta (KTA) токеномикасы

Keeta (KTA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. KTA токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Keeta (KTA)

Keeta қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Keeta оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

KTA - жергілікті валюталарға

1 Keeta(KTA)-ден VND-ге
9,568.134
1 Keeta(KTA)-ден AUD-ге
A$0.556308
1 Keeta(KTA)-ден GBP-ге
0.276336
1 Keeta(KTA)-ден EUR-ге
0.312696
1 Keeta(KTA)-ден USD-ге
$0.3636
1 Keeta(KTA)-ден MYR-ге
RM1.523484
1 Keeta(KTA)-ден TRY-ге
15.285744
1 Keeta(KTA)-ден JPY-ге
¥55.9944
1 Keeta(KTA)-ден ARS-ге
ARS$530.80146
1 Keeta(KTA)-ден RUB-ге
29.400696
1 Keeta(KTA)-ден INR-ге
32.262228
1 Keeta(KTA)-ден IDR-ге
Rp6,059.997576
1 Keeta(KTA)-ден PHP-ге
21.368772
1 Keeta(KTA)-ден EGP-ге
￡E.17.176464
1 Keeta(KTA)-ден BRL-ге
R$1.941624
1 Keeta(KTA)-ден CAD-ге
C$0.50904
1 Keeta(KTA)-ден BDT-ге
44.373744
1 Keeta(KTA)-ден NGN-ге
525.431088
1 Keeta(KTA)-ден COP-ге
$1,403.8596
1 Keeta(KTA)-ден ZAR-ге
R.6.297552
1 Keeta(KTA)-ден UAH-ге
15.285744
1 Keeta(KTA)-ден TZS-ге
T.Sh.893.3652
1 Keeta(KTA)-ден VES-ге
Bs80.3556
1 Keeta(KTA)-ден CLP-ге
$341.4204
1 Keeta(KTA)-ден PKR-ге
Rs102.796992
1 Keeta(KTA)-ден KZT-ге
190.966356
1 Keeta(KTA)-ден THB-ге
฿11.79882
1 Keeta(KTA)-ден TWD-ге
NT$11.231604
1 Keeta(KTA)-ден AED-ге
د.إ1.334412
1 Keeta(KTA)-ден CHF-ге
Fr0.29088
1 Keeta(KTA)-ден HKD-ге
HK$2.825172
1 Keeta(KTA)-ден AMD-ге
֏139.09518
1 Keeta(KTA)-ден MAD-ге
.د.م3.385116
1 Keeta(KTA)-ден MXN-ге
$6.719328
1 Keeta(KTA)-ден SAR-ге
ريال1.3635
1 Keeta(KTA)-ден ETB-ге
Br55.492632
1 Keeta(KTA)-ден KES-ге
KSh46.955304
1 Keeta(KTA)-ден JOD-ге
د.أ0.2577924
1 Keeta(KTA)-ден PLN-ге
1.341684
1 Keeta(KTA)-ден RON-ге
лв1.603476
1 Keeta(KTA)-ден SEK-ге
kr3.443292
1 Keeta(KTA)-ден BGN-ге
лв0.614484
1 Keeta(KTA)-ден HUF-ге
Ft122.256864
1 Keeta(KTA)-ден CZK-ге
7.679232
1 Keeta(KTA)-ден KWD-ге
د.ك0.1116252
1 Keeta(KTA)-ден ILS-ге
1.1817
1 Keeta(KTA)-ден BOB-ге
Bs2.519748
1 Keeta(KTA)-ден AZN-ге
0.61812
1 Keeta(KTA)-ден TJS-ге
SM3.352392
1 Keeta(KTA)-ден GEL-ге
0.985356
1 Keeta(KTA)-ден AOA-ге
Kz331.446852
1 Keeta(KTA)-ден BHD-ге
.د.ب0.1370772
1 Keeta(KTA)-ден BMD-ге
$0.3636
1 Keeta(KTA)-ден DKK-ге
kr2.356128
1 Keeta(KTA)-ден HNL-ге
L9.559044
1 Keeta(KTA)-ден MUR-ге
16.703784
1 Keeta(KTA)-ден NAD-ге
$6.29028
1 Keeta(KTA)-ден NOK-ге
kr3.679632
1 Keeta(KTA)-ден NZD-ге
$0.6363
1 Keeta(KTA)-ден PAB-ге
B/.0.3636
1 Keeta(KTA)-ден PGK-ге
K1.530756
1 Keeta(KTA)-ден QAR-ге
ر.ق1.32714
1 Keeta(KTA)-ден RSD-ге
дин.36.999936
1 Keeta(KTA)-ден UZS-ге
soʻm4,328.570736
1 Keeta(KTA)-ден ALL-ге
L30.5424
1 Keeta(KTA)-ден ANG-ге
ƒ0.650844
1 Keeta(KTA)-ден AWG-ге
ƒ0.650844
1 Keeta(KTA)-ден BBD-ге
$0.7272
1 Keeta(KTA)-ден BAM-ге
KM0.614484
1 Keeta(KTA)-ден BIF-ге
Fr1,072.2564
1 Keeta(KTA)-ден BND-ге
$0.47268
1 Keeta(KTA)-ден BSD-ге
$0.3636
1 Keeta(KTA)-ден JMD-ге
$58.350528
1 Keeta(KTA)-ден KHR-ге
1,460.239416
1 Keeta(KTA)-ден KMF-ге
Fr154.8936
1 Keeta(KTA)-ден LAK-ге
7,904.347668
1 Keeta(KTA)-ден LKR-ге
රු110.683476
1 Keeta(KTA)-ден MDL-ге
L6.152112
1 Keeta(KTA)-ден MGA-ге
Ar1,637.8362
1 Keeta(KTA)-ден MOP-ге
P2.9088
1 Keeta(KTA)-ден MVR-ге
5.56308
1 Keeta(KTA)-ден MWK-ге
MK630.15516
1 Keeta(KTA)-ден MZN-ге
MT23.23404
1 Keeta(KTA)-ден NPR-ге
रु51.602112
1 Keeta(KTA)-ден PYG-ге
2,578.6512
1 Keeta(KTA)-ден RWF-ге
Fr528.3108
1 Keeta(KTA)-ден SBD-ге
$2.992428
1 Keeta(KTA)-ден SCR-ге
4.977684
1 Keeta(KTA)-ден SRD-ге
$14.10768
1 Keeta(KTA)-ден SVC-ге
$3.177864
1 Keeta(KTA)-ден SZL-ге
L6.29028
1 Keeta(KTA)-ден TMT-ге
m1.2726
1 Keeta(KTA)-ден TND-ге
د.ت1.074438
1 Keeta(KTA)-ден TTD-ге
$2.461572
1 Keeta(KTA)-ден UGX-ге
Sh1,266.7824
1 Keeta(KTA)-ден XAF-ге
Fr206.8884
1 Keeta(KTA)-ден XCD-ге
$0.98172
1 Keeta(KTA)-ден XOF-ге
Fr206.8884
1 Keeta(KTA)-ден XPF-ге
Fr37.4508
1 Keeta(KTA)-ден BWP-ге
P4.879512
1 Keeta(KTA)-ден BZD-ге
$0.730836
1 Keeta(KTA)-ден CVE-ге
$34.807428
1 Keeta(KTA)-ден DJF-ге
Fr64.7208
1 Keeta(KTA)-ден DOP-ге
$23.412204
1 Keeta(KTA)-ден DZD-ге
د.ج47.515248
1 Keeta(KTA)-ден FJD-ге
$0.825372
1 Keeta(KTA)-ден GNF-ге
Fr3,161.502
1 Keeta(KTA)-ден GTQ-ге
Q2.785176
1 Keeta(KTA)-ден GYD-ге
$76.050576
1 Keeta(KTA)-ден ISK-ге
kr45.8136

Keeta Ресурс

Keeta тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми Keeta веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Keeta туралы басқа сұрақтар

Keeta (KTA) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі KTA бағасы — 0.3636 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
KTA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
KTA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.3636. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Keeta үшін нарықтық капитализация қандай?
KTA үшін нарықтық капитализация: $ 158.94M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
KTA үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
KTA айналымдағы ұсынысы: 437.12M USD.
KTA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
KTA барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 1.6916917214873683 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) KTA бағасы қандай болды?
KTA 0.08456738547527073 USD ATL бағасына жетті.
KTA үшін сауда көлемі қандай?
KTA үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 156.83K USD.
Биыл KTA өседі ме?
KTA биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін KTA баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:33:33 (UTC+8)

Keeta (KTA) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

KTA-ден USD-ге калькуляторы

Сома

KTA
KTA
USD
USD

1 KTA = 0.3636 USD

KTA-мен саудалаңыз

KTA/USDT
$0.3648
$0.3648$0.3648
-8.57%

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$105,656.65
$105,656.65$105,656.65

-4.04%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,602.27
$3,602.27$3,602.27

-6.51%

Solana Логотип

Solana

SOL

$166.18
$166.18$166.18

-9.57%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9176
$0.9176$0.9176

-27.28%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$105,656.65
$105,656.65$105,656.65

-4.04%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,602.27
$3,602.27$3,602.27

-6.51%

Solana Логотип

Solana

SOL

$166.18
$166.18$166.18

-9.57%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3261
$2.3261$2.3261

-6.95%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$975.37
$975.37$975.37

-9.71%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0747
$0.0747$0.0747

+49.40%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.4014
$0.4014$0.4014

+33.80%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.05400
$0.05400$0.05400

+440.00%

jellyjelly Логотип

jellyjelly

JELLYJELLY

$0.123131
$0.123131$0.123131

+90.56%

LuckyMeme Логотип

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000000828
$0.000000000828$0.000000000828

+90.34%

Zyphora Логотип

Zyphora

ZYPH

$0.000001814
$0.000001814$0.000001814

+33.38%

0G Логотип

0G

0G

$1.272
$1.272$1.272

+31.67%