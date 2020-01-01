Kori The Pom (KORI) токеномикасы

Kori The Pom (KORI) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Kori The Pom (KORI) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Kori The Pom (KORI) туралы ақпарат

A dog that’s gone viral on TikTok with over a million followers.

Ресми веб-сайт:
https://www.pomkori.fun
Block Explorer:
https://solscan.io/token/HtTYHz1Kf3rrQo6AqDLmss7gq5WrkWAaXn3tupUZbonk

Kori The Pom (KORI) токеномикасы мен бағасын талдау

Kori The Pom (KORI) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Жалпы қамтуы:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Айналымдағы қамту:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 14.19M
$ 14.19M$ 14.19M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.060189
$ 0.060189$ 0.060189
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.001561427322711944
$ 0.001561427322711944$ 0.001561427322711944
Қазіргі баға:
$ 0.014194
$ 0.014194$ 0.014194

Kori The Pom (KORI) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Kori The Pom (KORI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын KORI токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша KORI токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз KORI токеномикасын түсінген болсаңыз, KORI токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.