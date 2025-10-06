БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
KoKoK The Roach ағымдағы бағасы: 0.01673 USD. Нақты уақыттағы KOKOK-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. KOKOK баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!KoKoK The Roach ағымдағы бағасы: 0.01673 USD. Нақты уақыттағы KOKOK-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. KOKOK баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

KOKOK туралы толығырақ

KOKOK Баға туралы ақпарат

KOKOK деген не

KOKOK Токеномикасы

KOKOK Баға болжамы

KOKOK Тарих

KOKOK Сатып алу нұсқаулығы

KOKOK фиатқа айырбастау

KOKOK Спот

Алдын ала нарық

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

KoKoK The Roach Логотип

KoKoK The Roach бағасы(KOKOK)

1 KOKOK-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.01673
$0.01673$0.01673
-7.31%1D
USD
KoKoK The Roach (KOKOK) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:32:51 (UTC+8)

KoKoK The Roach (KOKOK) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.01662
$ 0.01662$ 0.01662
24 сағаттық төмен
$ 0.01871
$ 0.01871$ 0.01871
24 сағаттық жоғары

$ 0.01662
$ 0.01662$ 0.01662

$ 0.01871
$ 0.01871$ 0.01871

--
----

--
----

-0.60%

-7.31%

-17.67%

-17.67%

KoKoK The Roach (KOKOK) нақты уақыттағы баға $ 0.01673. Соңғы 24 сағат ішінде KOKOK мен $ 0.01662 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.01871 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. KOKOK үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — --, ал ең төменгісі — --.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, KOKOK соңғы бір сағатта -0.60% өзгерді, 24 сағат ішінде -7.31%, ал соңғы 7 күнде -17.67% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

KoKoK The Roach (KOKOK) Нарықтық ақпарат

--
----

$ 55.47K
$ 55.47K$ 55.47K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

KoKoK The Roach нарықтық капитализациясы --, тәуліктік сауда көлемі $ 55.47K. KOKOK айналымдағы мөлшері --, жалпы мөлшері --. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): --.

KoKoK The Roach (KOKOK) Баға тарихы USD

KoKoK The Roach Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.0013194-7.31%
30 күн$ -0.0144-46.26%
60 күн$ -0.03569-68.09%
90 күн$ -0.08867-84.13%
Бүгінгі KoKoK The Roach бағасының өзгеруі

Бүгін KOKOK өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.0013194 (-7.31%) өзгерісін тіркеді.

KoKoK The Roach 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.0144 (-46.26%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

KoKoK The Roach 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда KOKOK $ -0.03569 (-68.09%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

KoKoK The Roach 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ -0.08867 (-84.13%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

KoKoK The Roach (KOKOK) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

KoKoK The Roach Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

KoKoK The Roach (KOKOK) деген не

KOKOK symbolizes the toughest “cockroach trader” in the crypto market, fearless amid market fluctuations, built on the Solana ecosystem.

KoKoK The Roach MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен KoKoK The Roach инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін KOKOK стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін KoKoK The Roach біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің KoKoK The Roach сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

KoKoK The Roach Баға болжамы (USD)

KoKoK The Roach (KOKOK) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін KoKoK The Roach (KOKOK) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: KoKoK The Roach.

Қазір KoKoK The Roach баға болжамын тексеріңіз!

KoKoK The Roach (KOKOK) токеномикасы

KoKoK The Roach (KOKOK) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. KOKOK токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады KoKoK The Roach (KOKOK)

KoKoK The Roach қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы KoKoK The Roach оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

KOKOK - жергілікті валюталарға

1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден VND-ге
440.24995
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден AUD-ге
A$0.0255969
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден GBP-ге
0.0127148
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден EUR-ге
0.0143878
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден USD-ге
$0.01673
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден MYR-ге
RM0.0700987
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден TRY-ге
0.7033292
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден JPY-ге
¥2.57642
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден ARS-ге
ARS$24.4232905
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден RUB-ге
1.3527878
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден INR-ге
1.4844529
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден IDR-ге
Rp278.8332218
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден PHP-ге
0.9832221
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден EGP-ге
￡E.0.7903252
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден BRL-ге
R$0.0893382
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден CAD-ге
C$0.023422
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден BDT-ге
2.0417292
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден NGN-ге
24.1761884
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден COP-ге
$64.59453
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден ZAR-ге
R.0.2897636
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден UAH-ге
0.7033292
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден TZS-ге
T.Sh.41.10561
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден VES-ге
Bs3.69733
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден CLP-ге
$15.70947
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден PKR-ге
Rs4.7299056
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден KZT-ге
8.7867633
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден THB-ге
฿0.5428885
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден TWD-ге
NT$0.5167897
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден AED-ге
د.إ0.0613991
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден CHF-ге
Fr0.013384
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден HKD-ге
HK$0.1299921
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден AMD-ге
֏6.4000615
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден MAD-ге
.د.م0.1557563
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден MXN-ге
$0.3091704
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден SAR-ге
ريال0.0627375
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден ETB-ге
Br2.5533326
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден KES-ге
KSh2.1605122
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден JOD-ге
د.أ0.01186157
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден PLN-ге
0.0617337
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден RON-ге
лв0.0737793
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден SEK-ге
kr0.1584331
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден BGN-ге
лв0.0282737
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден HUF-ге
Ft5.6252952
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден CZK-ге
0.3533376
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден KWD-ге
د.ك0.00513611
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден ILS-ге
0.0543725
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден BOB-ге
Bs0.1159389
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден AZN-ге
0.028441
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден TJS-ге
SM0.1542506
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден GEL-ге
0.0453383
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден AOA-ге
Kz15.2505661
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден BHD-ге
.د.ب0.00630721
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден BMD-ге
$0.01673
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден DKK-ге
kr0.1084104
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден HNL-ге
L0.4398317
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден MUR-ге
0.7685762
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден NAD-ге
$0.289429
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден NOK-ге
kr0.1693076
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден NZD-ге
$0.0292775
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден PAB-ге
B/.0.01673
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден PGK-ге
K0.0704333
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден QAR-ге
ر.ق0.0610645
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден RSD-ге
дин.1.7024448
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден UZS-ге
soʻm199.1666348
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден ALL-ге
L1.40532
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден ANG-ге
ƒ0.0299467
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден AWG-ге
ƒ0.0299467
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден BBD-ге
$0.03346
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден BAM-ге
KM0.0282737
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден BIF-ге
Fr49.33677
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден BND-ге
$0.021749
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден BSD-ге
$0.01673
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден JMD-ге
$2.6848304
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден KHR-ге
67.1886838
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден KMF-ге
Fr7.12698
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден LAK-ге
363.6956449
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден LKR-ге
රු5.0927793
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден MDL-ге
L0.2830716
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден MGA-ге
Ar75.360285
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден MOP-ге
P0.13384
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден MVR-ге
0.255969
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден MWK-ге
MK28.994763
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден MZN-ге
MT1.069047
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден NPR-ге
रु2.3743216
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден PYG-ге
118.64916
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден RWF-ге
Fr24.30869
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден SBD-ге
$0.1376879
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден SCR-ге
0.2290337
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден SRD-ге
$0.649124
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден SVC-ге
$0.1462202
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден SZL-ге
L0.289429
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден TMT-ге
m0.058555
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден TND-ге
د.ت0.04943715
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден TTD-ге
$0.1132621
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден UGX-ге
Sh58.28732
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден XAF-ге
Fr9.51937
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден XCD-ге
$0.045171
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден XOF-ге
Fr9.51937
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден XPF-ге
Fr1.72319
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден BWP-ге
P0.2245166
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден BZD-ге
$0.0336273
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден CVE-ге
$1.6015629
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден DJF-ге
Fr2.97794
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден DOP-ге
$1.0772447
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден DZD-ге
د.ج2.1862764
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден FJD-ге
$0.0379771
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден GNF-ге
Fr145.46735
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден GTQ-ге
Q0.1281518
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден GYD-ге
$3.4992468
1 KoKoK The Roach(KOKOK)-ден ISK-ге
kr2.10798

KoKoK The Roach Ресурс

KoKoK The Roach тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: KoKoK The Roach туралы басқа сұрақтар

KoKoK The Roach (KOKOK) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі KOKOK бағасы — 0.01673 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
KOKOK-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
KOKOK-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.01673. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
KoKoK The Roach үшін нарықтық капитализация қандай?
KOKOK үшін нарықтық капитализация: -- USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
KOKOK үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
KOKOK айналымдағы ұсынысы: -- USD.
KOKOK үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
KOKOK барлық уақыттағы ең жоғары бағаға -- USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) KOKOK бағасы қандай болды?
KOKOK -- USD ATL бағасына жетті.
KOKOK үшін сауда көлемі қандай?
KOKOK үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 55.47K USD.
Биыл KOKOK өседі ме?
KOKOK биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін KOKOK баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:32:51 (UTC+8)

KoKoK The Roach (KOKOK) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

KOKOK-ден USD-ге калькуляторы

Сома

KOKOK
KOKOK
USD
USD

1 KOKOK = 0.01672 USD

KOKOK-мен саудалаңыз

KOKOK/USDT
$0.01673
$0.01673$0.01673
-6.90%

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$105,831.00
$105,831.00$105,831.00

-3.88%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,619.02
$3,619.02$3,619.02

-6.07%

Solana Логотип

Solana

SOL

$167.44
$167.44$167.44

-8.89%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9275
$0.9275$0.9275

-26.49%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$105,831.00
$105,831.00$105,831.00

-3.88%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,619.02
$3,619.02$3,619.02

-6.07%

Solana Логотип

Solana

SOL

$167.44
$167.44$167.44

-8.89%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3378
$2.3378$2.3378

-6.48%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$977.47
$977.47$977.47

-9.52%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0751
$0.0751$0.0751

+50.20%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.4014
$0.4014$0.4014

+33.80%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.05506
$0.05506$0.05506

+450.60%

jellyjelly Логотип

jellyjelly

JELLYJELLY

$0.128282
$0.128282$0.128282

+98.53%

LuckyMeme Логотип

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000000834
$0.000000000834$0.000000000834

+91.72%

Zyphora Логотип

Zyphora

ZYPH

$0.000001832
$0.000001832$0.000001832

+34.70%

0G Логотип

0G

0G

$1.293
$1.293$1.293

+33.85%