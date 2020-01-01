KINIC (KINIC) токеномикасы

KINIC (KINIC) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, KINIC (KINIC) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

KINIC (KINIC) туралы ақпарат

Kinic is a DAO focused on the progression of on-chain artificial intelligence, search technologies, and portable 'AI'. Kinic initially debuted as a winner in the global SuperNova Hackathon. It later transformed into an SNS DAO, with the singular mission of tamperproof AI. Starting as a simple web3 indexer and search engine, it has since evolved into a suite of tools for on-chain search, LLM, and other tamperproof models and vector databases. Anyone can log into the Kinic UI and deploy their own 100% on-chain vector database and select from local or on-chain AI models. The merging of advanced cryptography such as zero-knowledge proofs & chain-key cryptography, with portable AI models will allow for multitudes of use-cases.

Ресми веб-сайт:
https://kinic.io/
Whitepaper:
https://74iy7-xqaaa-aaaaf-qagra-cai.ic0.app/whitepaper
Block Explorer:
https://dashboard.internetcomputer.org/sns/7jkta-eyaaa-aaaaq-aaarq-cai

KINIC (KINIC) токеномикасы мен бағасын талдау

KINIC (KINIC) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 2.15M
$ 2.15M$ 2.15M
Жалпы қамтуы:
$ 6.08M
$ 6.08M$ 6.08M
Айналымдағы қамту:
$ 2.87M
$ 2.87M$ 2.87M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 7.51M
$ 7.51M$ 7.51M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 7.899
$ 7.899$ 7.899
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.48633364337968216
$ 0.48633364337968216$ 0.48633364337968216
Қазіргі баға:
$ 0.7512
$ 0.7512$ 0.7512

KINIC (KINIC) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

KINIC (KINIC) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын KINIC токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша KINIC токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз KINIC токеномикасын түсінген болсаңыз, KINIC токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай KINIC сатып алуға болады

Портфеліңізге KINIC (KINIC) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы KINIC сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

KINIC (KINIC) бағасының тарихы

KINIC бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

KINIC бағасының болжамы

KINIC қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің KINIC бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
mc_how_why_title
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.