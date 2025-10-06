БиржаDEX+
Karma Coin Логотип

Karma Coin бағасы(KARMA)

1 KARMA-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.001381
-7.81%1D
USD
Karma Coin (KARMA) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:31:49 (UTC+8)

Karma Coin (KARMA) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.001359
24 сағаттық төмен
$ 0.001686
24 сағаттық жоғары

$ 0.001359
$ 0.001686
--
--
-0.29%

-7.81%

-29.40%

-29.40%

Karma Coin (KARMA) нақты уақыттағы баға $ 0.001381. Соңғы 24 сағат ішінде KARMA мен $ 0.001359 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.001686 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. KARMA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — --, ал ең төменгісі — --.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, KARMA соңғы бір сағатта -0.29% өзгерді, 24 сағат ішінде -7.81%, ал соңғы 7 күнде -29.40% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Karma Coin (KARMA) Нарықтық ақпарат

--
----

$ 2.33K
$ 2.33K$ 2.33K

$ 1.38M
$ 1.38M$ 1.38M

--
----

999,988,284
999,988,284 999,988,284

SOL

Karma Coin нарықтық капитализациясы --, тәуліктік сауда көлемі $ 2.33K. KARMA айналымдағы мөлшері --, жалпы мөлшері 999988284. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 1.38M.

Karma Coin (KARMA) Баға тарихы USD

Karma Coin Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.00011699-7.81%
30 күн$ -0.002272-62.20%
60 күн$ -0.000619-30.95%
90 күн$ -0.000619-30.95%
Бүгінгі Karma Coin бағасының өзгеруі

Бүгін KARMA өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.00011699 (-7.81%) өзгерісін тіркеді.

Karma Coin 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.002272 (-62.20%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Karma Coin 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда KARMA $ -0.000619 (-30.95%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Karma Coin 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ -0.000619 (-30.95%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Karma Coin (KARMA) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Karma Coin Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Karma Coin (KARMA) деген не

A digital currency with a heart - giving back where it matters most. In a world where technological progress must go hand in hand with social responsibility, $KARMA was created with a simple yet powerful vision: $KARMA aims to be a stable, transparent, and sustainable bridge between crypto innovation and real human need. We believe that true value is not just created in markets, but in people's lives. That's why $KARMA is built to give back where it's needed and where it makes a real difference.

Karma Coin MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Karma Coin инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін KARMA стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Karma Coin біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Karma Coin сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Karma Coin Баға болжамы (USD)

Karma Coin (KARMA) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Karma Coin (KARMA) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Karma Coin.

Қазір Karma Coin баға болжамын тексеріңіз!

Karma Coin (KARMA) токеномикасы

Karma Coin (KARMA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. KARMA токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Karma Coin (KARMA)

Karma Coin қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Karma Coin оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

Karma Coin Ресурс

Karma Coin тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми Karma Coin веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Karma Coin туралы басқа сұрақтар

Karma Coin (KARMA) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі KARMA бағасы — 0.001381 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
KARMA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
KARMA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.001381. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Karma Coin үшін нарықтық капитализация қандай?
KARMA үшін нарықтық капитализация: -- USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
KARMA үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
KARMA айналымдағы ұсынысы: -- USD.
KARMA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
KARMA барлық уақыттағы ең жоғары бағаға -- USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) KARMA бағасы қандай болды?
KARMA -- USD ATL бағасына жетті.
KARMA үшін сауда көлемі қандай?
KARMA үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 2.33K USD.
Биыл KARMA өседі ме?
KARMA биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін KARMA баға болжамын қарап көріңіз.
Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

