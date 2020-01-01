Joseon Mun (JSM) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Joseon Mun (JSM) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Joseon Mun (JSM) туралы ақпарат

The Joseon Mun is the national currency of Joseon, the first legally recognized cyber nation state in the world. As a national currency, JSM is the first unbannable cryptocurrency in the world. Additionally, as a sovereign nation, Joseon provides a legal jurisdiction which is a safe haven for crypto and blockchain.

Ресми веб-сайт:
https://joseon.com/
Whitepaper:
https://joseon.cloud/JoseonWhitepaper.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x04C618CDbc1D59142dFEB4B9864835A06983EC2d

Joseon Mun (JSM) токеномикасы мен бағасын талдау

Joseon Mun (JSM) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

$ 0.00
Жалпы қамтуы:
$ 2.40T$ 2.40T
$ 0.00
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 576.00M$ 576.00M
$ 0.199995
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.000288405072957311$ 0.000288405072957311
$ 0.00024
Joseon Mun (JSM) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Joseon Mun (JSM) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын JSM токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша JSM токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз JSM токеномикасын түсінген болсаңыз, JSM токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.