John Tsubasa Rivals ағымдағы бағасы: 0.01297 USD. Нақты уақыттағы JOHN-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. JOHN баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

JOHN туралы толығырақ

JOHN Баға туралы ақпарат

JOHN деген не

JOHN Whitepaper

JOHN Ресми веб-сайт

JOHN Токеномикасы

JOHN Баға болжамы

JOHN Тарих

JOHN Сатып алу нұсқаулығы

JOHN фиатқа айырбастау

JOHN Спот

John Tsubasa Rivals Логотип

John Tsubasa Rivals бағасы(JOHN)

1 JOHN-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.01297
$0.01297$0.01297
-8.40%1D
USD
John Tsubasa Rivals (JOHN) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:30:41 (UTC+8)

John Tsubasa Rivals (JOHN) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.01297
$ 0.01297$ 0.01297
24 сағаттық төмен
$ 0.01431
$ 0.01431$ 0.01431
24 сағаттық жоғары

$ 0.01297
$ 0.01297$ 0.01297

$ 0.01431
$ 0.01431$ 0.01431

--
----

--
----

-1.37%

-8.40%

-8.54%

-8.54%

John Tsubasa Rivals (JOHN) нақты уақыттағы баға $ 0.01297. Соңғы 24 сағат ішінде JOHN мен $ 0.01297 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.01431 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. JOHN үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — --, ал ең төменгісі — --.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, JOHN соңғы бір сағатта -1.37% өзгерді, 24 сағат ішінде -8.40%, ал соңғы 7 күнде -8.54% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

John Tsubasa Rivals (JOHN) Нарықтық ақпарат

--
----

$ 52.32K
$ 52.32K$ 52.32K

$ 12.97M
$ 12.97M$ 12.97M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

KLAY

John Tsubasa Rivals нарықтық капитализациясы --, тәуліктік сауда көлемі $ 52.32K. JOHN айналымдағы мөлшері --, жалпы мөлшері 1000000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 12.97M.

John Tsubasa Rivals (JOHN) Баға тарихы USD

John Tsubasa Rivals Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.0011894-8.40%
30 күн$ -0.00204-13.60%
60 күн$ -0.00258-16.60%
90 күн$ -0.00592-31.34%
Бүгінгі John Tsubasa Rivals бағасының өзгеруі

Бүгін JOHN өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.0011894 (-8.40%) өзгерісін тіркеді.

John Tsubasa Rivals 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.00204 (-13.60%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

John Tsubasa Rivals 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда JOHN $ -0.00258 (-16.60%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

John Tsubasa Rivals 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ -0.00592 (-31.34%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

John Tsubasa Rivals (JOHN) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

John Tsubasa Rivals Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

John Tsubasa Rivals (JOHN) деген не

Captain Tsubasa -RIVALS- | Mini App is a next-generation football game that combines the globally beloved Captain Tsubasa with the power of Web3. JOHN plays a crucial role in supporting the growth of the entire ecosystem as the game evolves, ensuring that players can enjoy its long-term value.

John Tsubasa Rivals MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен John Tsubasa Rivals инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін JOHN стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін John Tsubasa Rivals біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің John Tsubasa Rivals сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

John Tsubasa Rivals Баға болжамы (USD)

John Tsubasa Rivals (JOHN) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін John Tsubasa Rivals (JOHN) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: John Tsubasa Rivals.

Қазір John Tsubasa Rivals баға болжамын тексеріңіз!

John Tsubasa Rivals (JOHN) токеномикасы

John Tsubasa Rivals (JOHN) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. JOHN токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады John Tsubasa Rivals (JOHN)

John Tsubasa Rivals қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы John Tsubasa Rivals оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

JOHN - жергілікті валюталарға

1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден VND-ге
341.30555
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден AUD-ге
A$0.0198441
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден GBP-ге
0.0098572
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден EUR-ге
0.0111542
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден USD-ге
$0.01297
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден MYR-ге
RM0.0543443
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден TRY-ге
0.5452588
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден JPY-ге
¥1.99738
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден ARS-ге
ARS$18.9342545
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден RUB-ге
1.0487542
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден INR-ге
1.1508281
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден IDR-ге
Rp216.1665802
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден PHP-ге
0.7622469
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден EGP-ге
￡E.0.6127028
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден BRL-ге
R$0.0692598
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден CAD-ге
C$0.018158
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден BDT-ге
1.5828588
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден NGN-ге
18.7426876
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден COP-ге
$50.07717
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден ZAR-ге
R.0.2246404
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден UAH-ге
0.5452588
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден TZS-ге
T.Sh.31.86729
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден VES-ге
Bs2.86637
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден CLP-ге
$12.17883
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден PKR-ге
Rs3.6668784
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден KZT-ге
6.8119737
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден THB-ге
฿0.4208765
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден TWD-ге
NT$0.4006433
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден AED-ге
د.إ0.0475999
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден CHF-ге
Fr0.010376
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден HKD-ге
HK$0.1007769
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден AMD-ге
֏4.9616735
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден MAD-ге
.د.م0.1207507
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден MXN-ге
$0.2396856
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден SAR-ге
ريال0.0486375
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден ETB-ге
Br1.9794814
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден KES-ге
KSh1.6749458
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден JOD-ге
د.أ0.00919573
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден PLN-ге
0.0478593
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден RON-ге
лв0.0571977
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден SEK-ге
kr0.1228259
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден BGN-ге
лв0.0219193
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден HUF-ге
Ft4.3610328
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден CZK-ге
0.2739264
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден KWD-ге
د.ك0.00398179
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден ILS-ге
0.0421525
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден BOB-ге
Bs0.0898821
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден AZN-ге
0.022049
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден TJS-ге
SM0.1195834
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден GEL-ге
0.0351487
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден AOA-ге
Kz11.8230629
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден BHD-ге
.د.ب0.00488969
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден BMD-ге
$0.01297
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден DKK-ге
kr0.0840456
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден HNL-ге
L0.3409813
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден MUR-ге
0.5958418
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден NAD-ге
$0.224381
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден NOK-ге
kr0.1312564
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден NZD-ге
$0.0226975
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден PAB-ге
B/.0.01297
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден PGK-ге
K0.0546037
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден QAR-ге
ر.ق0.0473405
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден RSD-ге
дин.1.3198272
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден UZS-ге
soʻm154.4047372
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден ALL-ге
L1.08948
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден ANG-ге
ƒ0.0232163
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден AWG-ге
ƒ0.0232163
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден BBD-ге
$0.02594
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден BAM-ге
KM0.0219193
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден BIF-ге
Fr38.24853
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден BND-ге
$0.016861
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден BSD-ге
$0.01297
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден JMD-ге
$2.0814256
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден KHR-ге
52.0882982
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден KMF-ге
Fr5.52522
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден LAK-ге
281.9565161
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден LKR-ге
රු3.9481977
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден MDL-ге
L0.2194524
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден MGA-ге
Ar58.423365
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден MOP-ге
P0.10376
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден MVR-ге
0.198441
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден MWK-ге
MK22.478307
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден MZN-ге
MT0.828783
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден NPR-ге
रु1.8407024
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден PYG-ге
91.98324
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден RWF-ге
Fr18.84541
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден SBD-ге
$0.1067431
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден SCR-ге
0.1775593
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден SRD-ге
$0.503236
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден SVC-ге
$0.1133578
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден SZL-ге
L0.224381
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден TMT-ге
m0.045395
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден TND-ге
د.ت0.03832635
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден TTD-ге
$0.0878069
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден UGX-ге
Sh45.18748
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден XAF-ге
Fr7.37993
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден XCD-ге
$0.035019
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден XOF-ге
Fr7.37993
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден XPF-ге
Fr1.33591
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден BWP-ге
P0.1740574
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден BZD-ге
$0.0260697
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден CVE-ге
$1.2416181
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден DJF-ге
Fr2.30866
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден DOP-ге
$0.8351383
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден DZD-ге
د.ج1.6949196
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден FJD-ге
$0.0294419
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден GNF-ге
Fr112.77415
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден GTQ-ге
Q0.0993502
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден GYD-ге
$2.7128052
1 John Tsubasa Rivals(JOHN)-ден ISK-ге
kr1.63422

John Tsubasa Rivals Ресурс

John Tsubasa Rivals тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми John Tsubasa Rivals веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: John Tsubasa Rivals туралы басқа сұрақтар

John Tsubasa Rivals (JOHN) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі JOHN бағасы — 0.01297 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
JOHN-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
JOHN-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.01297. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
John Tsubasa Rivals үшін нарықтық капитализация қандай?
JOHN үшін нарықтық капитализация: -- USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
JOHN үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
JOHN айналымдағы ұсынысы: -- USD.
JOHN үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
JOHN барлық уақыттағы ең жоғары бағаға -- USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) JOHN бағасы қандай болды?
JOHN -- USD ATL бағасына жетті.
JOHN үшін сауда көлемі қандай?
JOHN үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 52.32K USD.
Биыл JOHN өседі ме?
JOHN биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін JOHN баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:30:41 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

JOHN-ден USD-ге калькуляторы

Сома

JOHN
JOHN
USD
USD

1 JOHN = 0.01297 USD

JOHN-мен саудалаңыз

JOHN/USDT
$0.01297
$0.01297$0.01297
-8.40%

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы

