Ithaca Protocol (ITHACA) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Ithaca Protocol (ITHACA) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Ithaca Protocol (ITHACA) туралы ақпарат

Ithaca is a Non-Custodial, Composable Option Protocol enabling optimal risk sharing across time and event horizons for professional and retail users as well modular decentralized infrastructure to spin up and market make complete option, option strategy, structured product markets on any underlying.

Ресми веб-сайт:
https://www.ithacaprotocol.io/
Whitepaper:
https://docs.ithacaprotocol.io/docs/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x49f1D4dB3ea1a64390E990C6deBEaC88EAC007Ca

Ithaca Protocol (ITHACA) токеномикасы мен бағасын талдау

Ithaca Protocol (ITHACA) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 586.59K
$ 586.59K$ 586.59K
Жалпы қамтуы:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Айналымдағы қамту:
$ 79.79M
$ 79.79M$ 79.79M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 7.35M
$ 7.35M$ 7.35M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.14663
$ 0.14663$ 0.14663
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.004934531351990261
$ 0.004934531351990261$ 0.004934531351990261
Қазіргі баға:
$ 0.007352
$ 0.007352$ 0.007352

Ithaca Protocol (ITHACA) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Ithaca Protocol (ITHACA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын ITHACA токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша ITHACA токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз ITHACA токеномикасын түсінген болсаңыз, ITHACA токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай ITHACA сатып алуға болады

Портфеліңізге Ithaca Protocol (ITHACA) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы ITHACA сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

Ithaca Protocol (ITHACA) бағасының тарихы

ITHACA бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

ITHACA бағасының болжамы

ITHACA қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің ITHACA бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.