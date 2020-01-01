ISKRA Token (ISK) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, ISKRA Token (ISK) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
ISKRA Token (ISK) туралы ақпарат

Iskra is a web3 gaming platform that provides players and game developers with a premier destination to explore the thrill and excitement of Web3 games. Our ultimate mission is to create breaking ground in the Web3 gaming world and lead the way into a new era of blockchain entertainment. Iskra is redefining the way people play games with web3 for the future of play.

Ресми веб-сайт:
https://iskra.world/
Whitepaper:
https://whitepaper.iskra.world/summary/iskra-the-future-of-play
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x17d2628D30F8e9E966c9Ba831c9B9b01ea8Ea75C

ISKRA Token (ISK) токеномикасы мен бағасын талдау

ISKRA Token (ISK) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 1.44M
Жалпы қамтуы:
$ 996.85M
Айналымдағы қамту:
$ 383.17M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 3.75M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.3015
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.003558451112001086
Қазіргі баға:
$ 0.00375
ISKRA Token (ISK) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

ISKRA Token (ISK) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын ISK токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша ISK токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз ISK токеномикасын түсінген болсаңыз, ISK токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай ISK сатып алуға болады

Портфеліңізге ISKRA Token (ISK) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы ISK сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

ISKRA Token (ISK) бағасының тарихы

ISK бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

ISK бағасының болжамы

ISK қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің ISK бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.