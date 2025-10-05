WorldAssets ағымдағы бағасы: 0.6978 USD. Нақты уақыттағы INC-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. INC баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!WorldAssets ағымдағы бағасы: 0.6978 USD. Нақты уақыттағы INC-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. INC баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

1 INC-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.6978
$0.6978$0.6978
+22.35%1D
USD
WorldAssets (INC) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-10-05 22:44:39 (UTC+8)

WorldAssets (INC) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.5552
$ 0.5552$ 0.5552
24 сағаттық төмен
$ 0.98
$ 0.98$ 0.98
24 сағаттық жоғары

$ 0.5552
$ 0.5552$ 0.5552

$ 0.98
$ 0.98$ 0.98

--
----

--
----

+2.93%

+22.35%

+597.80%

+597.80%

WorldAssets (INC) нақты уақыттағы баға $ 0.6978. Соңғы 24 сағат ішінде INC мен $ 0.5552 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.98 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. INC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — --, ал ең төменгісі — --.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, INC соңғы бір сағатта +2.93% өзгерді, 24 сағат ішінде +22.35%, ал соңғы 7 күнде +597.80% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

WorldAssets (INC) Нарықтық ақпарат

--
----

$ 42.33K
$ 42.33K$ 42.33K

$ 209.34M
$ 209.34M$ 209.34M

--
----

300,000,000
300,000,000 300,000,000

ETH

WorldAssets нарықтық капитализациясы --, тәуліктік сауда көлемі $ 42.33K. INC айналымдағы мөлшері --, жалпы мөлшері 300000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 209.34M.

WorldAssets (INC) Баға тарихы USD

WorldAssets Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.127469+22.35%
30 күн$ +0.5978+597.80%
60 күн$ +0.5978+597.80%
90 күн$ +0.5978+597.80%
Бүгінгі WorldAssets бағасының өзгеруі

Бүгін INC өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ +0.127469 (+22.35%) өзгерісін тіркеді.

WorldAssets 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ +0.5978 (+597.80%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

WorldAssets 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда INC $ +0.5978 (+597.80%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

WorldAssets 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +0.5978 (+597.80%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

WorldAssets (INC) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

WorldAssets Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

WorldAssets (INC) деген не

The WORLDASSETS (WAT Protocol) platform is an innovative financial service platform for the tokenization of real-world assets (RWA). Through the WAT Protocol, the platform integrates on-chain physical assets, a dual-token model (asset ownership token + asset yield token), RWAFi (RWA + DeFi), AMM liquidity, POS-DAO asset committee, asset compliance, and a complete tokenization exit mechanism to achieve the true implementation of RWA.

WorldAssets MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен WorldAssets инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін INC стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін WorldAssets біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің WorldAssets сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

WorldAssets Баға болжамы (USD)

WorldAssets (INC) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін WorldAssets (INC) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: WorldAssets.

Қазір WorldAssets баға болжамын тексеріңіз!

WorldAssets (INC) токеномикасы

WorldAssets (INC) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. INC токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады WorldAssets (INC)

WorldAssets қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы WorldAssets оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

INC - жергілікті валюталарға

1 WorldAssets(INC)-ден VND-ге
18,362.607
1 WorldAssets(INC)-ден AUD-ге
A$1.053678
1 WorldAssets(INC)-ден GBP-ге
0.509394
1 WorldAssets(INC)-ден EUR-ге
0.59313
1 WorldAssets(INC)-ден USD-ге
$0.6978
1 WorldAssets(INC)-ден MYR-ге
RM2.93076
1 WorldAssets(INC)-ден TRY-ге
28.895898
1 WorldAssets(INC)-ден JPY-ге
¥102.5766
1 WorldAssets(INC)-ден ARS-ге
ARS$994.0161
1 WorldAssets(INC)-ден RUB-ге
57.366138
1 WorldAssets(INC)-ден INR-ге
61.915794
1 WorldAssets(INC)-ден IDR-ге
Rp11,629.995348
1 WorldAssets(INC)-ден KRW-ге
982.81641
1 WorldAssets(INC)-ден PHP-ге
40.40262
1 WorldAssets(INC)-ден EGP-ге
￡E.33.305994
1 WorldAssets(INC)-ден BRL-ге
R$3.719274
1 WorldAssets(INC)-ден CAD-ге
C$0.969942
1 WorldAssets(INC)-ден BDT-ге
84.88737
1 WorldAssets(INC)-ден NGN-ге
1,021.662936
1 WorldAssets(INC)-ден COP-ге
$2,715.17469
1 WorldAssets(INC)-ден ZAR-ге
R.12.016116
1 WorldAssets(INC)-ден UAH-ге
28.777272
1 WorldAssets(INC)-ден TZS-ге
T.Sh.1,714.4946
1 WorldAssets(INC)-ден VES-ге
Bs129.093
1 WorldAssets(INC)-ден CLP-ге
$669.1902
1 WorldAssets(INC)-ден PKR-ге
Rs196.284162
1 WorldAssets(INC)-ден KZT-ге
381.933852
1 WorldAssets(INC)-ден THB-ге
฿22.601742
1 WorldAssets(INC)-ден TWD-ге
NT$21.241032
1 WorldAssets(INC)-ден AED-ге
د.إ2.560926
1 WorldAssets(INC)-ден CHF-ге
Fr0.551262
1 WorldAssets(INC)-ден HKD-ге
HK$5.421906
1 WorldAssets(INC)-ден AMD-ге
֏267.355092
1 WorldAssets(INC)-ден MAD-ге
.د.م6.343002
1 WorldAssets(INC)-ден MXN-ге
$12.832542
1 WorldAssets(INC)-ден SAR-ге
ريال2.609772
1 WorldAssets(INC)-ден ETB-ге
Br101.243802
1 WorldAssets(INC)-ден KES-ге
KSh90.113892
1 WorldAssets(INC)-ден JOD-ге
د.أ0.4947402
1 WorldAssets(INC)-ден PLN-ге
2.526036
1 WorldAssets(INC)-ден RON-ге
лв3.021474
1 WorldAssets(INC)-ден SEK-ге
kr6.538386
1 WorldAssets(INC)-ден BGN-ге
лв1.158348
1 WorldAssets(INC)-ден HUF-ге
Ft231.055536
1 WorldAssets(INC)-ден CZK-ге
14.416548
1 WorldAssets(INC)-ден KWD-ге
د.ك0.2135268
1 WorldAssets(INC)-ден ILS-ге
2.30274
1 WorldAssets(INC)-ден BOB-ге
Bs4.81482
1 WorldAssets(INC)-ден AZN-ге
1.18626
1 WorldAssets(INC)-ден TJS-ге
SM6.496518
1 WorldAssets(INC)-ден GEL-ге
1.898016
1 WorldAssets(INC)-ден AOA-ге
Kz639.596502
1 WorldAssets(INC)-ден BHD-ге
.د.ب0.2623728
1 WorldAssets(INC)-ден BMD-ге
$0.6978
1 WorldAssets(INC)-ден DKK-ге
kr4.438008
1 WorldAssets(INC)-ден HNL-ге
L18.24747
1 WorldAssets(INC)-ден MUR-ге
31.617318
1 WorldAssets(INC)-ден NAD-ге
$12.023094
1 WorldAssets(INC)-ден NOK-ге
kr6.950088
1 WorldAssets(INC)-ден NZD-ге
$1.193238
1 WorldAssets(INC)-ден PAB-ге
B/.0.6978
1 WorldAssets(INC)-ден PGK-ге
K2.96565
1 WorldAssets(INC)-ден QAR-ге
ر.ق2.539992
1 WorldAssets(INC)-ден RSD-ге
дин.69.64044
1 WorldAssets(INC)-ден UZS-ге
soʻm8,407.226982
1 WorldAssets(INC)-ден ALL-ге
L57.491742
1 WorldAssets(INC)-ден ANG-ге
ƒ1.249062
1 WorldAssets(INC)-ден AWG-ге
ƒ1.25604
1 WorldAssets(INC)-ден BBD-ге
$1.3956
1 WorldAssets(INC)-ден BAM-ге
KM1.158348
1 WorldAssets(INC)-ден BIF-ге
Fr2,052.2298
1 WorldAssets(INC)-ден BND-ге
$0.893184
1 WorldAssets(INC)-ден BSD-ге
$0.6978
1 WorldAssets(INC)-ден JMD-ге
$112.038768
1 WorldAssets(INC)-ден KHR-ге
2,802.406668
1 WorldAssets(INC)-ден KMF-ге
Fr292.3782
1 WorldAssets(INC)-ден LAK-ге
15,169.564914
1 WorldAssets(INC)-ден LKR-ге
Rs211.000764
1 WorldAssets(INC)-ден MDL-ге
L11.681172
1 WorldAssets(INC)-ден MGA-ге
Ar3,115.174584
1 WorldAssets(INC)-ден MOP-ге
P5.589378
1 WorldAssets(INC)-ден MVR-ге
10.67634
1 WorldAssets(INC)-ден MWK-ге
MK1,211.457558
1 WorldAssets(INC)-ден MZN-ге
MT44.58942
1 WorldAssets(INC)-ден NPR-ге
Rs99.22716
1 WorldAssets(INC)-ден PYG-ге
4,913.9076
1 WorldAssets(INC)-ден RWF-ге
Fr1,009.7166
1 WorldAssets(INC)-ден SBD-ге
$5.742894
1 WorldAssets(INC)-ден SCR-ге
10.201836
1 WorldAssets(INC)-ден SRD-ге
$26.58618
1 WorldAssets(INC)-ден SVC-ге
$6.098772
1 WorldAssets(INC)-ден SZL-ге
L12.016116
1 WorldAssets(INC)-ден TMT-ге
m2.4423
1 WorldAssets(INC)-ден TND-ге
د.ت2.0319936
1 WorldAssets(INC)-ден TTD-ге
$4.724106
1 WorldAssets(INC)-ден UGX-ге
Sh2,414.388
1 WorldAssets(INC)-ден XAF-ге
Fr389.3724
1 WorldAssets(INC)-ден XCD-ге
$1.88406
1 WorldAssets(INC)-ден XOF-ге
Fr389.3724
1 WorldAssets(INC)-ден XPF-ге
Fr70.4778
1 WorldAssets(INC)-ден BWP-ге
P9.266784
1 WorldAssets(INC)-ден BZD-ге
$1.402578
1 WorldAssets(INC)-ден CVE-ге
$65.530398
1 WorldAssets(INC)-ден DJF-ге
Fr124.2084
1 WorldAssets(INC)-ден DOP-ге
$43.68228
1 WorldAssets(INC)-ден DZD-ге
د.ج90.351144
1 WorldAssets(INC)-ден FJD-ге
$1.57005
1 WorldAssets(INC)-ден GNF-ге
Fr6,067.371
1 WorldAssets(INC)-ден GTQ-ге
Q5.345148
1 WorldAssets(INC)-ден GYD-ге
$145.916958
1 WorldAssets(INC)-ден ISK-ге
kr84.4338

WorldAssets Ресурс

WorldAssets тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми WorldAssets веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: WorldAssets туралы басқа сұрақтар

WorldAssets (INC) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі INC бағасы — 0.6978 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
INC-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
INC-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.6978. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
WorldAssets үшін нарықтық капитализация қандай?
INC үшін нарықтық капитализация: -- USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
INC үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
INC айналымдағы ұсынысы: -- USD.
INC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
INC барлық уақыттағы ең жоғары бағаға -- USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) INC бағасы қандай болды?
INC -- USD ATL бағасына жетті.
INC үшін сауда көлемі қандай?
INC үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 42.33K USD.
Биыл INC өседі ме?
INC биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін INC баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-10-05 22:44:39 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

