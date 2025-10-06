БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
iShares Gold Trust ағымдағы бағасы: 75.72 USD. Нақты уақыттағы IAUON-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. IAUON баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!iShares Gold Trust ағымдағы бағасы: 75.72 USD. Нақты уақыттағы IAUON-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. IAUON баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

IAUON туралы толығырақ

IAUON Баға туралы ақпарат

IAUON деген не

IAUON Ресми веб-сайт

IAUON Токеномикасы

IAUON Баға болжамы

IAUON Тарих

IAUON Сатып алу нұсқаулығы

IAUON фиатқа айырбастау

IAUON Спот

Алдын ала нарық

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

iShares Gold Trust Логотип

iShares Gold Trust бағасы(IAUON)

1 IAUON-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$75.72
$75.72$75.72
+0.33%1D
USD
iShares Gold Trust (IAUON) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:27:02 (UTC+8)

iShares Gold Trust (IAUON) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 74.74
$ 74.74$ 74.74
24 сағаттық төмен
$ 76.23
$ 76.23$ 76.23
24 сағаттық жоғары

$ 74.74
$ 74.74$ 74.74

$ 76.23
$ 76.23$ 76.23

$ 82.53676920433921
$ 82.53676920433921$ 82.53676920433921

$ 66.2823140111318
$ 66.2823140111318$ 66.2823140111318

+0.09%

+0.33%

+0.82%

+0.82%

iShares Gold Trust (IAUON) нақты уақыттағы баға $ 75.72. Соңғы 24 сағат ішінде IAUON мен $ 74.74 аралығында сауда жасалып, ал $ 76.23 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. IAUON үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 82.53676920433921, ал ең төменгісі — $ 66.2823140111318.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, IAUON соңғы бір сағатта +0.09% өзгерді, 24 сағат ішінде +0.33%, ал соңғы 7 күнде +0.82% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

iShares Gold Trust (IAUON) Нарықтық ақпарат

No.1181

$ 9.05M
$ 9.05M$ 9.05M

$ 55.86K
$ 55.86K$ 55.86K

$ 9.05M
$ 9.05M$ 9.05M

119.51K
119.51K 119.51K

119,510.38727148
119,510.38727148 119,510.38727148

ETH

iShares Gold Trust нарықтық капитализациясы $ 9.05M, тәуліктік сауда көлемі $ 55.86K. IAUON айналымдағы мөлшері 119.51K, жалпы мөлшері 119510.38727148. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 9.05M.

iShares Gold Trust (IAUON) Баға тарихы USD

iShares Gold Trust Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.2491+0.33%
30 күн$ +2.77+3.79%
60 күн$ +25.72+51.44%
90 күн$ +25.72+51.44%
Бүгінгі iShares Gold Trust бағасының өзгеруі

Бүгін IAUON өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ +0.2491 (+0.33%) өзгерісін тіркеді.

iShares Gold Trust 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ +2.77 (+3.79%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

iShares Gold Trust 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда IAUON $ +25.72 (+51.44%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

iShares Gold Trust 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +25.72 (+51.44%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

iShares Gold Trust (IAUON) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

iShares Gold Trust Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

iShares Gold Trust (IAUON) деген не

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

iShares Gold Trust MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен iShares Gold Trust инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін IAUON стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін iShares Gold Trust біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің iShares Gold Trust сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

iShares Gold Trust Баға болжамы (USD)

iShares Gold Trust (IAUON) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін iShares Gold Trust (IAUON) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: iShares Gold Trust.

Қазір iShares Gold Trust баға болжамын тексеріңіз!

iShares Gold Trust (IAUON) токеномикасы

iShares Gold Trust (IAUON) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. IAUON токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады iShares Gold Trust (IAUON)

iShares Gold Trust қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы iShares Gold Trust оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

IAUON - жергілікті валюталарға

1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден VND-ге
1,992,571.8
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден AUD-ге
A$115.8516
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден GBP-ге
57.5472
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден EUR-ге
65.1192
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден USD-ге
$75.72
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден MYR-ге
RM317.2668
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден TRY-ге
3,183.2688
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден JPY-ге
¥11,660.88
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден ARS-ге
ARS$110,539.842
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден RUB-ге
6,122.7192
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден INR-ге
6,718.6356
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден IDR-ге
Rp1,261,999.4952
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден PHP-ге
4,450.0644
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден EGP-ге
￡E.3,577.0128
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден BRL-ге
R$404.3448
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден CAD-ге
C$106.008
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден BDT-ге
9,240.8688
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден NGN-ге
109,421.4576
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден COP-ге
$292,354.92
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден ZAR-ге
R.1,311.4704
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден UAH-ге
3,183.2688
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден TZS-ге
T.Sh.186,044.04
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден VES-ге
Bs16,734.12
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден CLP-ге
$71,101.08
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден PKR-ге
Rs21,407.5584
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден KZT-ге
39,768.9012
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден THB-ге
฿2,457.114
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден TWD-ге
NT$2,338.9908
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден AED-ге
د.إ277.8924
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден CHF-ге
Fr60.576
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден HKD-ге
HK$588.3444
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден AMD-ге
֏28,966.686
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден MAD-ге
.د.م704.9532
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден MXN-ге
$1,399.3056
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден SAR-ге
ريال283.95
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден ETB-ге
Br11,556.3864
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден KES-ге
KSh9,778.4808
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден JOD-ге
د.أ53.68548
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден PLN-ге
279.4068
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден RON-ге
лв333.9252
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден SEK-ге
kr717.0684
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден BGN-ге
лв127.9668
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден HUF-ге
Ft25,460.0928
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден CZK-ге
1,599.2064
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден KWD-ге
د.ك23.24604
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден ILS-ге
246.09
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден BOB-ге
Bs524.7396
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден AZN-ге
128.724
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден TJS-ге
SM698.1384
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден GEL-ге
205.2012
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден AOA-ге
Kz69,024.0804
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден BHD-ге
.د.ب28.54644
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден BMD-ге
$75.72
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден DKK-ге
kr490.6656
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден HNL-ге
L1,990.6788
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден MUR-ге
3,478.5768
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден NAD-ге
$1,309.956
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден NOK-ге
kr766.2864
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден NZD-ге
$132.51
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден PAB-ге
B/.75.72
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден PGK-ге
K318.7812
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден QAR-ге
ر.ق276.378
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден RSD-ге
дин.7,705.2672
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден UZS-ге
soʻm901,428.4272
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден ALL-ге
L6,360.48
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден ANG-ге
ƒ135.5388
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден AWG-ге
ƒ135.5388
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден BBD-ге
$151.44
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден BAM-ге
KM127.9668
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден BIF-ге
Fr223,298.28
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден BND-ге
$98.436
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден BSD-ге
$75.72
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден JMD-ге
$12,151.5456
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден KHR-ге
304,096.0632
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден KMF-ге
Fr32,256.72
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден LAK-ге
1,646,086.9236
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден LKR-ге
රු23,049.9252
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден MDL-ге
L1,281.1824
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден MGA-ге
Ar341,080.74
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден MOP-ге
P605.76
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден MVR-ге
1,158.516
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден MWK-ге
MK131,230.332
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден MZN-ге
MT4,838.508
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден NPR-ге
रु10,746.1824
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден PYG-ге
537,006.24
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден RWF-ге
Fr110,021.16
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден SBD-ге
$623.1756
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден SCR-ге
1,036.6068
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден SRD-ге
$2,937.936
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден SVC-ге
$661.7928
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден SZL-ге
L1,309.956
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден TMT-ге
m265.02
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден TND-ге
د.ت223.7526
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден TTD-ге
$512.6244
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден UGX-ге
Sh263,808.48
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден XAF-ге
Fr43,084.68
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден XCD-ге
$204.444
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден XOF-ге
Fr43,084.68
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден XPF-ге
Fr7,799.16
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден BWP-ге
P1,016.1624
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден BZD-ге
$152.1972
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден CVE-ге
$7,248.6756
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден DJF-ге
Fr13,478.16
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден DOP-ге
$4,875.6108
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден DZD-ге
د.ج9,895.0896
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден FJD-ге
$171.8844
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден GNF-ге
Fr658,385.4
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден GTQ-ге
Q580.0152
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден GYD-ге
$15,837.5952
1 iShares Gold Trust(IAUON)-ден ISK-ге
kr9,540.72

iShares Gold Trust Ресурс

iShares Gold Trust тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Ресми iShares Gold Trust веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: iShares Gold Trust туралы басқа сұрақтар

iShares Gold Trust (IAUON) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі IAUON бағасы — 75.72 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
IAUON-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
IAUON-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 75.72. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
iShares Gold Trust үшін нарықтық капитализация қандай?
IAUON үшін нарықтық капитализация: $ 9.05M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
IAUON үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
IAUON айналымдағы ұсынысы: 119.51K USD.
IAUON үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
IAUON барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 82.53676920433921 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) IAUON бағасы қандай болды?
IAUON 66.2823140111318 USD ATL бағасына жетті.
IAUON үшін сауда көлемі қандай?
IAUON үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 55.86K USD.
Биыл IAUON өседі ме?
IAUON биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін IAUON баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:27:02 (UTC+8)

iShares Gold Trust (IAUON) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

IAUON-ден USD-ге калькуляторы

Сома

IAUON
IAUON
USD
USD

1 IAUON = 75.72 USD

IAUON-мен саудалаңыз

IAUON/USDT
$75.72
$75.72$75.72
+0.37%

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,800.00
$106,800.00$106,800.00

-3.00%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,672.44
$3,672.44$3,672.44

-4.69%

Solana Логотип

Solana

SOL

$172.97
$172.97$172.97

-5.88%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9611
$0.9611$0.9611

-23.83%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,800.00
$106,800.00$106,800.00

-3.00%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,672.44
$3,672.44$3,672.44

-4.69%

Solana Логотип

Solana

SOL

$172.97
$172.97$172.97

-5.88%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3830
$2.3830$2.3830

-4.67%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$1,003.59
$1,003.59$1,003.59

-7.10%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0789
$0.0789$0.0789

+57.80%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.4034
$0.4034$0.4034

+34.46%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.05750
$0.05750$0.05750

+475.00%

jellyjelly Логотип

jellyjelly

JELLYJELLY

$0.130546
$0.130546$0.130546

+102.03%

LuckyMeme Логотип

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000000819
$0.000000000819$0.000000000819

+88.27%

0G Логотип

0G

0G

$1.316
$1.316$1.316

+36.23%

ChainOpera AI Логотип

ChainOpera AI

COAI

$1.6799
$1.6799$1.6799

+32.25%