HUMP AI ағымдағы бағасы: 0.000029 USD. Нақты уақыттағы HUMP-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. HUMP баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

HUMP туралы толығырақ

HUMP Баға туралы ақпарат

HUMP деген не

HUMP Whitepaper

HUMP Ресми веб-сайт

HUMP Токеномикасы

HUMP Баға болжамы

HUMP Тарих

HUMP Сатып алу нұсқаулығы

HUMP фиатқа айырбастау

HUMP Спот

Алдын ала нарық

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

HUMP AI Логотип

HUMP AI бағасы(HUMP)

1 HUMP-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.000029
$0.000029$0.000029
-12.12%1D
USD
HUMP AI (HUMP) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:26:32 (UTC+8)

HUMP AI (HUMP) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.000028
$ 0.000028$ 0.000028
24 сағаттық төмен
$ 0.000037
$ 0.000037$ 0.000037
24 сағаттық жоғары

$ 0.000028
$ 0.000028$ 0.000028

$ 0.000037
$ 0.000037$ 0.000037

--
----

--
----

0.00%

-12.12%

0.00%

0.00%

HUMP AI (HUMP) нақты уақыттағы баға $ 0.000029. Соңғы 24 сағат ішінде HUMP мен $ 0.000028 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.000037 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. HUMP үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — --, ал ең төменгісі — --.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, HUMP соңғы бір сағатта 0.00% өзгерді, 24 сағат ішінде -12.12%, ал соңғы 7 күнде 0.00% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

HUMP AI (HUMP) Нарықтық ақпарат

--
----

$ 1.67K
$ 1.67K$ 1.67K

$ 145.00K
$ 145.00K$ 145.00K

--
----

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

BSC

HUMP AI нарықтық капитализациясы --, тәуліктік сауда көлемі $ 1.67K. HUMP айналымдағы мөлшері --, жалпы мөлшері 5000000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 145.00K.

HUMP AI (HUMP) Баға тарихы USD

HUMP AI Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000004-12.12%
30 күн$ -0.000025-46.30%
60 күн$ -0.024971-99.89%
90 күн$ -0.024971-99.89%
Бүгінгі HUMP AI бағасының өзгеруі

Бүгін HUMP өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.000004 (-12.12%) өзгерісін тіркеді.

HUMP AI 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.000025 (-46.30%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

HUMP AI 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда HUMP $ -0.024971 (-99.89%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

HUMP AI 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ -0.024971 (-99.89%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

HUMP AI (HUMP) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

HUMP AI Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

HUMP AI (HUMP) деген не

HUMP AI is an AI-enhanced GameFi ecosystem built around an iconic character — Humpty Dumpty. Designed for the next wave of Telegram-native users, the platform uses intelligent AI agents to validate gameplay, adapt difficulty, and reward user participation. With no need for downloads or wallets to start, users engage through an interactive Telegram Mini-App, completing missions, earning tokens, and climbing real-time leaderboards.

HUMP AI MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен HUMP AI инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін HUMP стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін HUMP AI біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің HUMP AI сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

HUMP AI Баға болжамы (USD)

HUMP AI (HUMP) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін HUMP AI (HUMP) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: HUMP AI.

Қазір HUMP AI баға болжамын тексеріңіз!

HUMP AI (HUMP) токеномикасы

HUMP AI (HUMP) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. HUMP токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады HUMP AI (HUMP)

HUMP AI қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы HUMP AI оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

HUMP - жергілікті валюталарға

1 HUMP AI(HUMP)-ден VND-ге
0.763135
1 HUMP AI(HUMP)-ден AUD-ге
A$0.00004437
1 HUMP AI(HUMP)-ден GBP-ге
0.00002204
1 HUMP AI(HUMP)-ден EUR-ге
0.00002494
1 HUMP AI(HUMP)-ден USD-ге
$0.000029
1 HUMP AI(HUMP)-ден MYR-ге
RM0.00012151
1 HUMP AI(HUMP)-ден TRY-ге
0.00121916
1 HUMP AI(HUMP)-ден JPY-ге
¥0.004466
1 HUMP AI(HUMP)-ден ARS-ге
ARS$0.04233565
1 HUMP AI(HUMP)-ден RUB-ге
0.00234494
1 HUMP AI(HUMP)-ден INR-ге
0.00257317
1 HUMP AI(HUMP)-ден IDR-ге
Rp0.48333314
1 HUMP AI(HUMP)-ден PHP-ге
0.00170433
1 HUMP AI(HUMP)-ден EGP-ге
￡E.0.00136996
1 HUMP AI(HUMP)-ден BRL-ге
R$0.00015486
1 HUMP AI(HUMP)-ден CAD-ге
C$0.0000406
1 HUMP AI(HUMP)-ден BDT-ге
0.00353916
1 HUMP AI(HUMP)-ден NGN-ге
0.04190732
1 HUMP AI(HUMP)-ден COP-ге
$0.111969
1 HUMP AI(HUMP)-ден ZAR-ге
R.0.00050228
1 HUMP AI(HUMP)-ден UAH-ге
0.00121916
1 HUMP AI(HUMP)-ден TZS-ге
T.Sh.0.071253
1 HUMP AI(HUMP)-ден VES-ге
Bs0.006409
1 HUMP AI(HUMP)-ден CLP-ге
$0.027231
1 HUMP AI(HUMP)-ден PKR-ге
Rs0.00819888
1 HUMP AI(HUMP)-ден KZT-ге
0.01523109
1 HUMP AI(HUMP)-ден THB-ге
฿0.00094105
1 HUMP AI(HUMP)-ден TWD-ге
NT$0.00089581
1 HUMP AI(HUMP)-ден AED-ге
د.إ0.00010643
1 HUMP AI(HUMP)-ден CHF-ге
Fr0.0000232
1 HUMP AI(HUMP)-ден HKD-ге
HK$0.00022533
1 HUMP AI(HUMP)-ден AMD-ге
֏0.01109395
1 HUMP AI(HUMP)-ден MAD-ге
.د.م0.00026999
1 HUMP AI(HUMP)-ден MXN-ге
$0.00053592
1 HUMP AI(HUMP)-ден SAR-ге
ريال0.00010875
1 HUMP AI(HUMP)-ден ETB-ге
Br0.00442598
1 HUMP AI(HUMP)-ден KES-ге
KSh0.00374506
1 HUMP AI(HUMP)-ден JOD-ге
د.أ0.000020561
1 HUMP AI(HUMP)-ден PLN-ге
0.00010701
1 HUMP AI(HUMP)-ден RON-ге
лв0.00012789
1 HUMP AI(HUMP)-ден SEK-ге
kr0.00027463
1 HUMP AI(HUMP)-ден BGN-ге
лв0.00004901
1 HUMP AI(HUMP)-ден HUF-ге
Ft0.00975096
1 HUMP AI(HUMP)-ден CZK-ге
0.00061248
1 HUMP AI(HUMP)-ден KWD-ге
د.ك0.000008903
1 HUMP AI(HUMP)-ден ILS-ге
0.00009425
1 HUMP AI(HUMP)-ден BOB-ге
Bs0.00020097
1 HUMP AI(HUMP)-ден AZN-ге
0.0000493
1 HUMP AI(HUMP)-ден TJS-ге
SM0.00026738
1 HUMP AI(HUMP)-ден GEL-ге
0.00007859
1 HUMP AI(HUMP)-ден AOA-ге
Kz0.02643553
1 HUMP AI(HUMP)-ден BHD-ге
.د.ب0.000010933
1 HUMP AI(HUMP)-ден BMD-ге
$0.000029
1 HUMP AI(HUMP)-ден DKK-ге
kr0.00018792
1 HUMP AI(HUMP)-ден HNL-ге
L0.00076241
1 HUMP AI(HUMP)-ден MUR-ге
0.00133226
1 HUMP AI(HUMP)-ден NAD-ге
$0.0005017
1 HUMP AI(HUMP)-ден NOK-ге
kr0.00029348
1 HUMP AI(HUMP)-ден NZD-ге
$0.00005075
1 HUMP AI(HUMP)-ден PAB-ге
B/.0.000029
1 HUMP AI(HUMP)-ден PGK-ге
K0.00012209
1 HUMP AI(HUMP)-ден QAR-ге
ر.ق0.00010585
1 HUMP AI(HUMP)-ден RSD-ге
дин.0.00295104
1 HUMP AI(HUMP)-ден UZS-ге
soʻm0.34523804
1 HUMP AI(HUMP)-ден ALL-ге
L0.002436
1 HUMP AI(HUMP)-ден ANG-ге
ƒ0.00005191
1 HUMP AI(HUMP)-ден AWG-ге
ƒ0.00005191
1 HUMP AI(HUMP)-ден BBD-ге
$0.000058
1 HUMP AI(HUMP)-ден BAM-ге
KM0.00004901
1 HUMP AI(HUMP)-ден BIF-ге
Fr0.085521
1 HUMP AI(HUMP)-ден BND-ге
$0.0000377
1 HUMP AI(HUMP)-ден BSD-ге
$0.000029
1 HUMP AI(HUMP)-ден JMD-ге
$0.00465392
1 HUMP AI(HUMP)-ден KHR-ге
0.11646574
1 HUMP AI(HUMP)-ден KMF-ге
Fr0.012354
1 HUMP AI(HUMP)-ден LAK-ге
0.63043477
1 HUMP AI(HUMP)-ден LKR-ге
රු0.00882789
1 HUMP AI(HUMP)-ден MDL-ге
L0.00049068
1 HUMP AI(HUMP)-ден MGA-ге
Ar0.1306305
1 HUMP AI(HUMP)-ден MOP-ге
P0.000232
1 HUMP AI(HUMP)-ден MVR-ге
0.0004437
1 HUMP AI(HUMP)-ден MWK-ге
MK0.0502599
1 HUMP AI(HUMP)-ден MZN-ге
MT0.0018531
1 HUMP AI(HUMP)-ден NPR-ге
रु0.00411568
1 HUMP AI(HUMP)-ден PYG-ге
0.205668
1 HUMP AI(HUMP)-ден RWF-ге
Fr0.042137
1 HUMP AI(HUMP)-ден SBD-ге
$0.00023867
1 HUMP AI(HUMP)-ден SCR-ге
0.00039701
1 HUMP AI(HUMP)-ден SRD-ге
$0.0011252
1 HUMP AI(HUMP)-ден SVC-ге
$0.00025346
1 HUMP AI(HUMP)-ден SZL-ге
L0.0005017
1 HUMP AI(HUMP)-ден TMT-ге
m0.0001015
1 HUMP AI(HUMP)-ден TND-ге
د.ت0.000085695
1 HUMP AI(HUMP)-ден TTD-ге
$0.00019633
1 HUMP AI(HUMP)-ден UGX-ге
Sh0.101036
1 HUMP AI(HUMP)-ден XAF-ге
Fr0.016501
1 HUMP AI(HUMP)-ден XCD-ге
$0.0000783
1 HUMP AI(HUMP)-ден XOF-ге
Fr0.016501
1 HUMP AI(HUMP)-ден XPF-ге
Fr0.002987
1 HUMP AI(HUMP)-ден BWP-ге
P0.00038918
1 HUMP AI(HUMP)-ден BZD-ге
$0.00005829
1 HUMP AI(HUMP)-ден CVE-ге
$0.00277617
1 HUMP AI(HUMP)-ден DJF-ге
Fr0.005162
1 HUMP AI(HUMP)-ден DOP-ге
$0.00186731
1 HUMP AI(HUMP)-ден DZD-ге
د.ج0.00378972
1 HUMP AI(HUMP)-ден FJD-ге
$0.00006583
1 HUMP AI(HUMP)-ден GNF-ге
Fr0.252155
1 HUMP AI(HUMP)-ден GTQ-ге
Q0.00022214
1 HUMP AI(HUMP)-ден GYD-ге
$0.00606564
1 HUMP AI(HUMP)-ден ISK-ге
kr0.003654

HUMP AI Ресурс

HUMP AI тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми HUMP AI веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: HUMP AI туралы басқа сұрақтар

HUMP AI (HUMP) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі HUMP бағасы — 0.000029 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
HUMP-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
HUMP-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.000029. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
HUMP AI үшін нарықтық капитализация қандай?
HUMP үшін нарықтық капитализация: -- USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
HUMP үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
HUMP айналымдағы ұсынысы: -- USD.
HUMP үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
HUMP барлық уақыттағы ең жоғары бағаға -- USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) HUMP бағасы қандай болды?
HUMP -- USD ATL бағасына жетті.
HUMP үшін сауда көлемі қандай?
HUMP үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 1.67K USD.
Биыл HUMP өседі ме?
HUMP биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін HUMP баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:26:32 (UTC+8)

HUMP AI (HUMP) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

HUMP-ден USD-ге калькуляторы

Сома

HUMP
HUMP
USD
USD

1 HUMP = 0.000029 USD

HUMP-мен саудалаңыз

HUMP/USDT
$0.000029
$0.000029$0.000029
-12.12%

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы

