HTX DAO (HTX) токеномикасы

HTX DAO (HTX) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, HTX DAO (HTX) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
HTX DAO (HTX) туралы ақпарат

HTX DAO is an open and transparent decentralized autonomous organization.All users, developers, designers, and HTX holders can participate in governance to build the DeFi ecosystem and drive the continuous development of HTX DAO, ensuring benefits shared by all ecosystem participants.

Ресми веб-сайт:
https://www.htxdao.com
Whitepaper:
https://htxdao.gitbook.io/whitepaper/
Block Explorer:
https://tronscan.org/#/token20/TUPM7K8REVzD2UdV4R5fe5M8XbnR2DdoJ6

HTX DAO (HTX) токеномикасы мен бағасын талдау

HTX DAO (HTX) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Жалпы қамтуы:
$ 999.99T
$ 999.99T$ 999.99T
Айналымдағы қамту:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 2.11B
$ 2.11B$ 2.11B
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.000003931
$ 0.000003931$ 0.000003931
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.000000802556452034
$ 0.000000802556452034$ 0.000000802556452034
Қазіргі баға:
$ 0.000002109
$ 0.000002109$ 0.000002109

HTX DAO (HTX) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

HTX DAO (HTX) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын HTX токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша HTX токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз HTX токеномикасын түсінген болсаңыз, HTX токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай HTX сатып алуға болады

Портфеліңізге HTX DAO (HTX) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы HTX сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

HTX DAO (HTX) бағасының тарихы

HTX бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

HTX бағасының болжамы

HTX қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің HTX бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.