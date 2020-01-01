Hosico cat (HOSICO) токеномикасы

Hosico cat (HOSICO) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Hosico cat (HOSICO) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Hosico cat (HOSICO) туралы ақпарат

A cat meme token on SOLANA.

Ресми веб-сайт:
https://www.hosico.cat/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/9wK8yN6iz1ie5kEJkvZCTxyN1x5sTdNfx8yeMY8Ebonk

Hosico cat (HOSICO) токеномикасы мен бағасын талдау

Hosico cat (HOSICO) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 13.48M
Жалпы қамтуы:
$ 1000.00M
Айналымдағы қамту:
$ 1000.00M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 13.48M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.077
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.00878996393067848
Қазіргі баға:
$ 0.013477
Hosico cat (HOSICO) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Hosico cat (HOSICO) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын HOSICO токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша HOSICO токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз HOSICO токеномикасын түсінген болсаңыз, HOSICO токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай HOSICO сатып алуға болады

Портфеліңізге Hosico cat (HOSICO) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы HOSICO сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

Hosico cat (HOSICO) бағасының тарихы

HOSICO бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

HOSICO бағасының болжамы

HOSICO қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің HOSICO бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.