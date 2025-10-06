БиржаDEX+
Robinhood xStock ағымдағы бағасы: 144.57 USD. Нақты уақыттағы HOODX-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. HOODX баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Robinhood xStock ағымдағы бағасы: 144.57 USD. Нақты уақыттағы HOODX-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. HOODX баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

HOODX туралы толығырақ

HOODX Баға туралы ақпарат

HOODX деген не

HOODX Ресми веб-сайт

HOODX Токеномикасы

HOODX Баға болжамы

HOODX Тарих

HOODX Сатып алу нұсқаулығы

HOODX фиатқа айырбастау

HOODX Спот

Алдын ала нарық

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Robinhood xStock Логотип

Robinhood xStock бағасы(HOODX)

1 HOODX-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$144.57
$144.57$144.57
-1.71%1D
USD
Robinhood xStock (HOODX) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:26:04 (UTC+8)

Robinhood xStock (HOODX) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 144.48
$ 144.48$ 144.48
24 сағаттық төмен
$ 149.13
$ 149.13$ 149.13
24 сағаттық жоғары

$ 144.48
$ 144.48$ 144.48

$ 149.13
$ 149.13$ 149.13

$ 153.08036045849482
$ 153.08036045849482$ 153.08036045849482

$ 91.00407335090168
$ 91.00407335090168$ 91.00407335090168

-2.60%

-1.71%

-1.63%

-1.63%

Robinhood xStock (HOODX) нақты уақыттағы баға $ 144.57. Соңғы 24 сағат ішінде HOODX мен $ 144.48 аралығында сауда жасалып, ал $ 149.13 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. HOODX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 153.08036045849482, ал ең төменгісі — $ 91.00407335090168.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, HOODX соңғы бір сағатта -2.60% өзгерді, 24 сағат ішінде -1.71%, ал соңғы 7 күнде -1.63% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Robinhood xStock (HOODX) Нарықтық ақпарат

No.1469

$ 4.48M
$ 4.48M$ 4.48M

$ 55.17K
$ 55.17K$ 55.17K

$ 4.48M
$ 4.48M$ 4.48M

31.00K
31.00K 31.00K

--
----

30,999.84618989
30,999.84618989 30,999.84618989

SOL

Robinhood xStock нарықтық капитализациясы $ 4.48M, тәуліктік сауда көлемі $ 55.17K. HOODX айналымдағы мөлшері 31.00K, жалпы мөлшері 30999.84618989. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 4.48M.

Robinhood xStock (HOODX) Баға тарихы USD

Robinhood xStock Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -2.5152-1.71%
30 күн$ -4.13-2.78%
60 күн$ +42.34+41.41%
90 күн$ +40.43+38.82%
Бүгінгі Robinhood xStock бағасының өзгеруі

Бүгін HOODX өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -2.5152 (-1.71%) өзгерісін тіркеді.

Robinhood xStock 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -4.13 (-2.78%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Robinhood xStock 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда HOODX $ +42.34 (+41.41%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Robinhood xStock 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +40.43 (+38.82%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Robinhood xStock (HOODX) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Robinhood xStock Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Robinhood xStock (HOODX) деген не

Robinhood xStock (HOODx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. HOODx tracks the price of Robinhood Markets, Inc. (the underlying). HOODx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Robinhood Markets, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Robinhood xStock MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Robinhood xStock инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін HOODX стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Robinhood xStock біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Robinhood xStock сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Robinhood xStock Баға болжамы (USD)

Robinhood xStock (HOODX) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Robinhood xStock (HOODX) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Robinhood xStock.

Қазір Robinhood xStock баға болжамын тексеріңіз!

Robinhood xStock (HOODX) токеномикасы

Robinhood xStock (HOODX) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. HOODX токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Robinhood xStock (HOODX)

Robinhood xStock қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Robinhood xStock оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

Robinhood xStock Ресурс

Robinhood xStock тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Ресми Robinhood xStock веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Robinhood xStock туралы басқа сұрақтар

Robinhood xStock (HOODX) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі HOODX бағасы — 144.57 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
HOODX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
HOODX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 144.57. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Robinhood xStock үшін нарықтық капитализация қандай?
HOODX үшін нарықтық капитализация: $ 4.48M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
HOODX үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
HOODX айналымдағы ұсынысы: 31.00K USD.
HOODX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
HOODX барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 153.08036045849482 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) HOODX бағасы қандай болды?
HOODX 91.00407335090168 USD ATL бағасына жетті.
HOODX үшін сауда көлемі қандай?
HOODX үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 55.17K USD.
Биыл HOODX өседі ме?
HOODX биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін HOODX баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:26:04 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

