Robinhood Markets ағымдағы бағасы: 144.27 USD. Нақты уақыттағы HOODON-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. HOODON баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

HOODON туралы толығырақ

HOODON Баға туралы ақпарат

HOODON деген не

HOODON Ресми веб-сайт

HOODON Токеномикасы

HOODON Баға болжамы

HOODON Тарих

HOODON Сатып алу нұсқаулығы

HOODON фиатқа айырбастау

HOODON Спот

Алдын ала нарық

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Robinhood Markets Логотип

Robinhood Markets бағасы(HOODON)

1 HOODON-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$144.27
-2.44%1D
USD
Robinhood Markets (HOODON) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:25:47 (UTC+8)

Robinhood Markets (HOODON) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 144.27
24 сағаттық төмен
$ 151.42
24 сағаттық жоғары

$ 144.27
$ 151.42
$ 152.93948357313678
$ 96.19355397433952
-2.76%

-2.44%

-1.84%

-1.84%

Robinhood Markets (HOODON) нақты уақыттағы баға $ 144.27. Соңғы 24 сағат ішінде HOODON мен $ 144.27 аралығында сауда жасалып, ал $ 151.42 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. HOODON үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 152.93948357313678, ал ең төменгісі — $ 96.19355397433952.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, HOODON соңғы бір сағатта -2.76% өзгерді, 24 сағат ішінде -2.44%, ал соңғы 7 күнде -1.84% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Robinhood Markets (HOODON) Нарықтық ақпарат

No.2545

$ 467.97K
$ 61.29K
$ 467.97K
3.24K
3,243.70587232
ETH

Robinhood Markets нарықтық капитализациясы $ 467.97K, тәуліктік сауда көлемі $ 61.29K. HOODON айналымдағы мөлшері 3.24K, жалпы мөлшері 3243.70587232. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 467.97K.

Robinhood Markets (HOODON) Баға тарихы USD

Robinhood Markets Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -3.6082-2.44%
30 күн$ -4.29-2.89%
60 күн$ +41.91+40.94%
90 күн$ +64.27+80.33%
Бүгінгі Robinhood Markets бағасының өзгеруі

Бүгін HOODON өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -3.6082 (-2.44%) өзгерісін тіркеді.

Robinhood Markets 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -4.29 (-2.89%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Robinhood Markets 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда HOODON $ +41.91 (+40.94%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Robinhood Markets 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +64.27 (+80.33%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Robinhood Markets (HOODON) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Robinhood Markets Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Robinhood Markets (HOODON) деген не

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Robinhood Markets MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Robinhood Markets инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін HOODON стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Robinhood Markets біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Robinhood Markets сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Robinhood Markets Баға болжамы (USD)

Robinhood Markets (HOODON) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Robinhood Markets (HOODON) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Robinhood Markets.

Қазір Robinhood Markets баға болжамын тексеріңіз!

Robinhood Markets (HOODON) токеномикасы

Robinhood Markets (HOODON) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. HOODON токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Robinhood Markets (HOODON)

Robinhood Markets қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Robinhood Markets оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

Robinhood Markets Ресурс

Robinhood Markets тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Ресми Robinhood Markets веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Robinhood Markets туралы басқа сұрақтар

Robinhood Markets (HOODON) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі HOODON бағасы — 144.27 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
HOODON-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
HOODON-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 144.27. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Robinhood Markets үшін нарықтық капитализация қандай?
HOODON үшін нарықтық капитализация: $ 467.97K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
HOODON үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
HOODON айналымдағы ұсынысы: 3.24K USD.
HOODON үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
HOODON барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 152.93948357313678 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) HOODON бағасы қандай болды?
HOODON 96.19355397433952 USD ATL бағасына жетті.
HOODON үшін сауда көлемі қандай?
HOODON үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 61.29K USD.
Биыл HOODON өседі ме?
HOODON биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін HOODON баға болжамын қарап көріңіз.
Robinhood Markets (HOODON) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

