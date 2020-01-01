Hivemapper (HONEY) токеномикасы

Hivemapper (HONEY) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Hivemapper (HONEY) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Hivemapper (HONEY) туралы ақпарат

Hivemapper is a decentralized mapping network powered by a global community of contributors who use dashcams to capture street-level imagery. Our goal is to build a fresh, up-to-date, and accessible map of the world, using contributions from everyday drivers and advanced AI technology. Unlike traditional maps, our approach allows us to keep map data current and relevant for a wide range of users and industries.

Ресми веб-сайт:
https://hivemapper.com/
Whitepaper:
https://docs.hivemapper.com/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/4vMsoUT2BWatFweudnQM1xedRLfJgJ7hswhcpz4xgBTy

Hivemapper (HONEY) токеномикасы мен бағасын талдау

Hivemapper (HONEY) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 74.20M
$ 74.20M$ 74.20M
Жалпы қамтуы:
$ 6.49B
$ 6.49B$ 6.49B
Айналымдағы қамту:
$ 4.71B
$ 4.71B$ 4.71B
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 157.40M
$ 157.40M$ 157.40M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.14067
$ 0.14067$ 0.14067
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.008499727928779937
$ 0.008499727928779937$ 0.008499727928779937
Қазіргі баға:
$ 0.01574
$ 0.01574$ 0.01574

Hivemapper (HONEY) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Hivemapper (HONEY) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын HONEY токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша HONEY токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз HONEY токеномикасын түсінген болсаңыз, HONEY токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай HONEY сатып алуға болады

Портфеліңізге Hivemapper (HONEY) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы HONEY сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

Hivemapper (HONEY) бағасының тарихы

HONEY бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

HONEY бағасының болжамы

HONEY қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің HONEY бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
mc_how_why_title
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.