Hims Hers Health ағымдағы бағасы: 44.78 USD. Нақты уақыттағы HIMSON-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. HIMSON баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

HIMSON туралы толығырақ

HIMSON Баға туралы ақпарат

HIMSON деген не

HIMSON Ресми веб-сайт

HIMSON Токеномикасы

HIMSON Баға болжамы

HIMSON Тарих

HIMSON Сатып алу нұсқаулығы

HIMSON фиатқа айырбастау

HIMSON Спот

Hims Hers Health Логотип

Hims Hers Health бағасы(HIMSON)

1 HIMSON-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$44.92
$44.92$44.92
-3.52%1D
USD
Hims Hers Health (HIMSON) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:24:54 (UTC+8)

Hims Hers Health (HIMSON) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 44.78
$ 44.78$ 44.78
24 сағаттық төмен
$ 49.79
$ 49.79$ 49.79
24 сағаттық жоғары

$ 44.78
$ 44.78$ 44.78

$ 49.79
$ 49.79$ 49.79

$ 64.87097006673565
$ 64.87097006673565$ 64.87097006673565

$ 42.91605561045867
$ 42.91605561045867$ 42.91605561045867

-4.57%

-3.52%

-8.84%

-8.84%

Hims Hers Health (HIMSON) нақты уақыттағы баға $ 44.78. Соңғы 24 сағат ішінде HIMSON мен $ 44.78 аралығында сауда жасалып, ал $ 49.79 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. HIMSON үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 64.87097006673565, ал ең төменгісі — $ 42.91605561045867.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, HIMSON соңғы бір сағатта -4.57% өзгерді, 24 сағат ішінде -3.52%, ал соңғы 7 күнде -8.84% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Hims Hers Health (HIMSON) Нарықтық ақпарат

No.2778

$ 266.20K
$ 266.20K$ 266.20K

$ 73.06K
$ 73.06K$ 73.06K

$ 266.20K
$ 266.20K$ 266.20K

5.94K
5.94K 5.94K

5,944.58827932
5,944.58827932 5,944.58827932

ETH

Hims Hers Health нарықтық капитализациясы $ 266.20K, тәуліктік сауда көлемі $ 73.06K. HIMSON айналымдағы мөлшері 5.94K, жалпы мөлшері 5944.58827932. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 266.20K.

Hims Hers Health (HIMSON) Баға тарихы USD

Hims Hers Health Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -1.6389-3.52%
30 күн$ -8.87-16.54%
60 күн$ +14.78+49.26%
90 күн$ +14.78+49.26%
Бүгінгі Hims Hers Health бағасының өзгеруі

Бүгін HIMSON өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -1.6389 (-3.52%) өзгерісін тіркеді.

Hims Hers Health 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -8.87 (-16.54%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Hims Hers Health 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда HIMSON $ +14.78 (+49.26%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Hims Hers Health 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +14.78 (+49.26%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Hims Hers Health (HIMSON) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Hims Hers Health Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Hims Hers Health (HIMSON) деген не

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Hims Hers Health MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Hims Hers Health инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін HIMSON стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Hims Hers Health біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Hims Hers Health сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Hims Hers Health Баға болжамы (USD)

Hims Hers Health (HIMSON) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Hims Hers Health (HIMSON) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Hims Hers Health.

Қазір Hims Hers Health баға болжамын тексеріңіз!

Hims Hers Health (HIMSON) токеномикасы

Hims Hers Health (HIMSON) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. HIMSON токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Hims Hers Health (HIMSON)

Hims Hers Health қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Hims Hers Health оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

Hims Hers Health Ресурс

Hims Hers Health тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Ресми Hims Hers Health веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Hims Hers Health туралы басқа сұрақтар

Hims Hers Health (HIMSON) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі HIMSON бағасы — 44.78 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
HIMSON-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
HIMSON-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 44.78. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Hims Hers Health үшін нарықтық капитализация қандай?
HIMSON үшін нарықтық капитализация: $ 266.20K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
HIMSON үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
HIMSON айналымдағы ұсынысы: 5.94K USD.
HIMSON үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
HIMSON барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 64.87097006673565 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) HIMSON бағасы қандай болды?
HIMSON 42.91605561045867 USD ATL бағасына жетті.
HIMSON үшін сауда көлемі қандай?
HIMSON үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 73.06K USD.
Биыл HIMSON өседі ме?
HIMSON биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін HIMSON баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:24:54 (UTC+8)

Hims Hers Health (HIMSON) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

