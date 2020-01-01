Guru Network (GURU) токеномикасы

Guru Network (GURU) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Guru Network (GURU) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Guru Network (GURU) туралы ақпарат

Unleash the power of Web3 and AI Processors powered by Base Layer 3 Guru Network. DexGuru has transformed from a DeFi trading terminal into the Guru Network, using AI and Web3 to revolutionize data analytics and process orchestration. It serves as Multi-Chain AI Compute layer on Base Layer 3 and enables advanced, real-time solutions for decentralized finance and data-driven AI decision-making.

Ресми веб-сайт:
https://www.gurunetwork.ai
Whitepaper:
https://gurunetwork.ai/assets/img/litepapper_dexguru_network.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/address/0x525574c899a7c877a11865339e57376092168258

Guru Network (GURU) токеномикасы мен бағасын талдау

Guru Network (GURU) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Жалпы қамтуы:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Айналымдағы қамту:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 969.00K
$ 969.00K$ 969.00K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.065
$ 0.065$ 0.065
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.000972963255734563
$ 0.000972963255734563$ 0.000972963255734563
Қазіргі баға:
$ 0.000969
$ 0.000969$ 0.000969

Guru Network (GURU) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Guru Network (GURU) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын GURU токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша GURU токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз GURU токеномикасын түсінген болсаңыз, GURU токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай GURU сатып алуға болады

Портфеліңізге Guru Network (GURU) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы GURU сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

Guru Network (GURU) бағасының тарихы

GURU бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

GURU бағасының болжамы

GURU қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің GURU бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.