GTA VI (GTAVI) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, GTA VI (GTAVI) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
GTA VI (GTAVI) туралы ақпарат

The Ultimate Meme Coin Adventure! Rev your engines and buckle up for the wildest ride in the crypto.

Ресми веб-сайт:
https://gta-vi.vip/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x77edb9c65bba76023ff6cB067DbDC863882B30f9

GTA VI (GTAVI) токеномикасы мен бағасын талдау

GTA VI (GTAVI) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Жалпы қамтуы:
$ 2,025,000.00T
$ 2,025,000.00T$ 2,025,000.00T
Айналымдағы қамту:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 516.98K
$ 516.98K$ 516.98K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.00000000000226
$ 0.00000000000226$ 0.00000000000226
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.000000000000003947
$ 0.000000000000003947$ 0.000000000000003947
Қазіргі баға:
$ 0.0000000000002553
$ 0.0000000000002553$ 0.0000000000002553

GTA VI (GTAVI) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

GTA VI (GTAVI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын GTAVI токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша GTAVI токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз GTAVI токеномикасын түсінген болсаңыз, GTAVI токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай GTAVI сатып алуға болады

Портфеліңізге GTA VI (GTAVI) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы GTAVI сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

GTA VI (GTAVI) бағасының тарихы

GTAVI бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

GTAVI бағасының болжамы

GTAVI қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің GTAVI бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.