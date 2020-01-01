Camelot Token (GRAIL) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Camelot Token (GRAIL) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Camelot Token (GRAIL) туралы ақпарат

Camelot is an ecosystem-focused and community-driven DEX built on Arbitrum. Camelot has been built as a highly efficient and customizable protocol, allowing both builders and users to leverage our custom infrastructure for deep, sustainable, and adaptable liquidity. Camelot moves beyond the traditional design of DEXs to focus on offering a tailored approach that prioritizes composability.

Ресми веб-сайт:
https://camelot.exchange/
Whitepaper:
https://docs.camelot.exchange/
Block Explorer:
https://arbiscan.io/token/0x3d9907F9a368ad0a51Be60f7Da3b97cf940982D8

Camelot Token (GRAIL) токеномикасы мен бағасын талдау

Camelot Token (GRAIL) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 0.00
Жалпы қамтуы:
$ 73.51K
Айналымдағы қамту:
$ 0.00
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 21.30M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 4,700
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 184.24900021448872
Қазіргі баға:
$ 289.84
Camelot Token (GRAIL) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Camelot Token (GRAIL) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын GRAIL токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша GRAIL токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз GRAIL токеномикасын түсінген болсаңыз, GRAIL токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

