Alphabet Class A ағымдағы бағасы: 282.4 USD. Нақты уақыттағы GOOGLON-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. GOOGLON баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

GOOGLON туралы толығырақ

GOOGLON Баға туралы ақпарат

GOOGLON деген не

GOOGLON Ресми веб-сайт

GOOGLON Токеномикасы

GOOGLON Баға болжамы

GOOGLON Тарих

GOOGLON Сатып алу нұсқаулығы

GOOGLON фиатқа айырбастау

GOOGLON Спот

Алдын ала нарық

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Alphabet Class A Логотип

Alphabet Class A бағасы(GOOGLON)

1 GOOGLON-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$282.22
+1.95%1D
USD
Alphabet Class A (GOOGLON) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:22:33 (UTC+8)

Alphabet Class A (GOOGLON) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 275.24
24 сағаттық төмен
$ 283.86
24 сағаттық жоғары

$ 275.24
$ 283.86
$ 299.0048828834799
$ 225.81003632470686
-0.03%

+1.95%

+5.98%

+5.98%

Alphabet Class A (GOOGLON) нақты уақыттағы баға $ 282.4. Соңғы 24 сағат ішінде GOOGLON мен $ 275.24 аралығында сауда жасалып, ал $ 283.86 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. GOOGLON үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 299.0048828834799, ал ең төменгісі — $ 225.81003632470686.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, GOOGLON соңғы бір сағатта -0.03% өзгерді, 24 сағат ішінде +1.95%, ал соңғы 7 күнде +5.98% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Alphabet Class A (GOOGLON) Нарықтық ақпарат

No.1763

$ 2.34M
$ 2.34M$ 2.34M

$ 57.01K
$ 57.01K$ 57.01K

$ 2.34M
$ 2.34M$ 2.34M

8.29K
8.29K 8.29K

8,289.78236799
8,289.78236799 8,289.78236799

ETH

Alphabet Class A нарықтық капитализациясы $ 2.34M, тәуліктік сауда көлемі $ 57.01K. GOOGLON айналымдағы мөлшері 8.29K, жалпы мөлшері 8289.78236799. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 2.34M.

Alphabet Class A (GOOGLON) Баға тарихы USD

Alphabet Class A Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +5.398+1.95%
30 күн$ +34.97+14.13%
60 күн$ +54.91+24.13%
90 күн$ +102.4+56.88%
Бүгінгі Alphabet Class A бағасының өзгеруі

Бүгін GOOGLON өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ +5.398 (+1.95%) өзгерісін тіркеді.

Alphabet Class A 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ +34.97 (+14.13%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Alphabet Class A 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда GOOGLON $ +54.91 (+24.13%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Alphabet Class A 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +102.4 (+56.88%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Alphabet Class A (GOOGLON) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Alphabet Class A Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Alphabet Class A (GOOGLON) деген не

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Alphabet Class A MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Alphabet Class A инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін GOOGLON стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Alphabet Class A біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Alphabet Class A сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Alphabet Class A Баға болжамы (USD)

Alphabet Class A (GOOGLON) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Alphabet Class A (GOOGLON) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Alphabet Class A.

Қазір Alphabet Class A баға болжамын тексеріңіз!

Alphabet Class A (GOOGLON) токеномикасы

Alphabet Class A (GOOGLON) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. GOOGLON токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Alphabet Class A (GOOGLON)

Alphabet Class A қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Alphabet Class A оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

Alphabet Class A Ресурс

Alphabet Class A тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Ресми Alphabet Class A веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Alphabet Class A туралы басқа сұрақтар

Alphabet Class A (GOOGLON) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі GOOGLON бағасы — 282.4 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
GOOGLON-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
GOOGLON-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 282.4. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Alphabet Class A үшін нарықтық капитализация қандай?
GOOGLON үшін нарықтық капитализация: $ 2.34M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
GOOGLON үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
GOOGLON айналымдағы ұсынысы: 8.29K USD.
GOOGLON үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
GOOGLON барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 299.0048828834799 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) GOOGLON бағасы қандай болды?
GOOGLON 225.81003632470686 USD ATL бағасына жетті.
GOOGLON үшін сауда көлемі қандай?
GOOGLON үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 57.01K USD.
Биыл GOOGLON өседі ме?
GOOGLON биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін GOOGLON баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:22:33 (UTC+8)

Alphabet Class A (GOOGLON) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

