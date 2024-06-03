Gochujang Coin (GOCHU) токеномикасы

Gochujang Coin (GOCHU) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Gochujang Coin (GOCHU) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Gochujang Coin (GOCHU) туралы ақпарат

Gochujangcoin is centered around the iconic K-food ingredient of gochujang, and plans to expand through related games, NFTs, and K-food recipe offerings.

Ресми веб-сайт:
https://gochu.org
Whitepaper:
https://gochu.org/wp-content/uploads/2024/06/Red-Pepper-Paste-Paper-without-mainnet-20240603.pdf
Block Explorer:
https://basescan.org/token/0x9aaae745cf2830fb8ddc6248b17436dc3a5e701c

Gochujang Coin (GOCHU) токеномикасы мен бағасын талдау

Gochujang Coin (GOCHU) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 3.37M
$ 3.37M$ 3.37M
Жалпы қамтуы:
$ 30.00T
$ 30.00T$ 30.00T
Айналымдағы қамту:
$ 11.18T
$ 11.18T$ 11.18T
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 9.04M
$ 9.04M$ 9.04M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.000003236
$ 0.000003236$ 0.000003236
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.000000100066496121
$ 0.000000100066496121$ 0.000000100066496121
Қазіргі баға:
$ 0.0000003013
$ 0.0000003013$ 0.0000003013

Gochujang Coin (GOCHU) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Gochujang Coin (GOCHU) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын GOCHU токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша GOCHU токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз GOCHU токеномикасын түсінген болсаңыз, GOCHU токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай GOCHU сатып алуға болады

Портфеліңізге Gochujang Coin (GOCHU) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы GOCHU сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

Gochujang Coin (GOCHU) бағасының тарихы

GOCHU бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

GOCHU бағасының болжамы

GOCHU қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің GOCHU бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
mc_how_why_title
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.