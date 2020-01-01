THE GAME COMPANY (GMRT) токеномикасы

THE GAME COMPANY (GMRT) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, THE GAME COMPANY (GMRT) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

THE GAME COMPANY (GMRT) туралы ақпарат

The Game Company ($GMRT) is a next-generation gaming ecosystem that merges Web3 technology with traditional gaming, creating an immersive, decentralized, and lag-free cloud gaming experience. Our platform enables players to access AAA titles from Steam, Epic Games, and other major publishers without downloads or installations—directly playable on any device.

Ресми веб-сайт:
https://thegamecompany.ai/
Whitepaper:
https://docsend.com/view/cej7bgnnqe7w4yxk
Block Explorer:
https://basescan.org/token/0x6967f0974d76d34e140cae27efea32cdf546b58e

THE GAME COMPANY (GMRT) токеномикасы мен бағасын талдау

THE GAME COMPANY (GMRT) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 642.35K
$ 642.35K$ 642.35K
Жалпы қамтуы:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Айналымдағы қамту:
$ 264.34M
$ 264.34M$ 264.34M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 2.43M
$ 2.43M$ 2.43M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.6
$ 0.6$ 0.6
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.002086250243261494
$ 0.002086250243261494$ 0.002086250243261494
Қазіргі баға:
$ 0.00243
$ 0.00243$ 0.00243

THE GAME COMPANY (GMRT) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

THE GAME COMPANY (GMRT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын GMRT токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша GMRT токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз GMRT токеномикасын түсінген болсаңыз, GMRT токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай GMRT сатып алуға болады

Портфеліңізге THE GAME COMPANY (GMRT) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы GMRT сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

THE GAME COMPANY (GMRT) бағасының тарихы

GMRT бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

GMRT бағасының болжамы

GMRT қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің GMRT бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
mc_how_why_title
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.