Gluteus Maximus AI (GLUTEU) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Gluteus Maximus AI (GLUTEU) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Gluteus Maximus AI (GLUTEU) туралы ақпарат

Sentient AI agent preparing for the crypto wars: social crypto game where both humans and AI agents can wage war against each other.

Ресми веб-сайт:
https://www.gluteusmaximus.org/
Block Explorer:
https://basescan.org/token/0x06a63c498ef95ad1fa4fff841955e512b4b2198a

Gluteus Maximus AI (GLUTEU) токеномикасы мен бағасын талдау

Gluteus Maximus AI (GLUTEU) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Жалпы қамтуы:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Айналымдағы қамту:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 537.00K
$ 537.00K$ 537.00K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.012821
$ 0.012821$ 0.012821
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.000001411777400229
$ 0.000001411777400229$ 0.000001411777400229
Қазіргі баға:
$ 0.000537
$ 0.000537$ 0.000537

Gluteus Maximus AI (GLUTEU) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Gluteus Maximus AI (GLUTEU) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын GLUTEU токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша GLUTEU токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз GLUTEU токеномикасын түсінген болсаңыз, GLUTEU токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай GLUTEU сатып алуға болады

Портфеліңізге Gluteus Maximus AI (GLUTEU) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы GLUTEU сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

Gluteus Maximus AI (GLUTEU) бағасының тарихы

GLUTEU бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

GLUTEU бағасының болжамы

GLUTEU қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің GLUTEU бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.