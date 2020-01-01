Green Grey MetaGame (GGMT) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Green Grey MetaGame (GGMT) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Green Grey MetaGame (GGMT) туралы ақпарат

GG MetaGame offers a dynamic gaming ecosystem merging hundreds of casual mobile games, primarily based on our own portfolio of already successful titles with a dedicated audience , with our main product being an SDK for easy integration of mobile games into the ecosystem.

Ресми веб-сайт:
https://ggmt.io
Whitepaper:
https://docs.ggmt.io
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x76aAb5FD2243d99EAc92d4d9EBF23525d3ACe4Ec

Green Grey MetaGame (GGMT) токеномикасы мен бағасын талдау

Green Grey MetaGame (GGMT) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Жалпы қамтуы:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Айналымдағы қамту:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 7.49M
$ 7.49M$ 7.49M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.3
$ 0.3$ 0.3
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.000867166293203724
$ 0.000867166293203724$ 0.000867166293203724
Қазіргі баға:
$ 0.000749
$ 0.000749$ 0.000749

Green Grey MetaGame (GGMT) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Green Grey MetaGame (GGMT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын GGMT токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша GGMT токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз GGMT токеномикасын түсінген болсаңыз, GGMT токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай GGMT сатып алуға болады

Портфеліңізге Green Grey MetaGame (GGMT) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы GGMT сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

Green Grey MetaGame (GGMT) бағасының тарихы

GGMT бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

GGMT бағасының болжамы

GGMT қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің GGMT бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.