Grand Gangsta City ағымдағы бағасы: 0.001886 USD. Нақты уақыттағы GGC-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. GGC баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

GGC туралы толығырақ

GGC Баға туралы ақпарат

GGC деген не

GGC Whitepaper

GGC Ресми веб-сайт

GGC Токеномикасы

GGC Баға болжамы

GGC Тарих

GGC Сатып алу нұсқаулығы

GGC фиатқа айырбастау

GGC Спот

Grand Gangsta City Логотип

Grand Gangsta City бағасы(GGC)

1 GGC-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.001886
$0.001886
-9.28%1D
USD
Grand Gangsta City (GGC) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:20:57 (UTC+8)

Grand Gangsta City (GGC) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.001878
$ 0.001878
24 сағаттық төмен
$ 0.002156
$ 0.002156
24 сағаттық жоғары

$ 0.001878
$ 0.001878

$ 0.002156
$ 0.002156

--
--

--
--

-0.32%

-9.28%

-16.52%

-16.52%

Grand Gangsta City (GGC) нақты уақыттағы баға $ 0.001886. Соңғы 24 сағат ішінде GGC мен $ 0.001878 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.002156 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. GGC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — --, ал ең төменгісі — --.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, GGC соңғы бір сағатта -0.32% өзгерді, 24 сағат ішінде -9.28%, ал соңғы 7 күнде -16.52% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Grand Gangsta City (GGC) Нарықтық ақпарат

--
--

$ 193.51K
$ 193.51K

$ 1.89M
$ 1.89M

--
--

1,000,000,000
1,000,000,000

SEIEVM

Grand Gangsta City нарықтық капитализациясы --, тәуліктік сауда көлемі $ 193.51K. GGC айналымдағы мөлшері --, жалпы мөлшері 1000000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 1.89M.

Grand Gangsta City (GGC) Баға тарихы USD

Grand Gangsta City Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.00019292-9.28%
30 күн$ -0.00122-39.28%
60 күн$ -0.00181-48.98%
90 күн$ -0.005613-74.85%
Бүгінгі Grand Gangsta City бағасының өзгеруі

Бүгін GGC өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.00019292 (-9.28%) өзгерісін тіркеді.

Grand Gangsta City 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.00122 (-39.28%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Grand Gangsta City 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда GGC $ -0.00181 (-48.98%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Grand Gangsta City 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ -0.005613 (-74.85%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Grand Gangsta City (GGC) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Grand Gangsta City Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Grand Gangsta City (GGC) деген не

Grand Gangsta City is an open-world Web3 game powered by Sei Network. Dive into a massive virtual city, complete missions, build your gang, and earn real rewards. Own vehicles, customize your character, and interact with a living world of NPCs and players. With blockchain tech, all your in-game assets are truly yours—secure, tradable, and decentralized.

Grand Gangsta City MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Grand Gangsta City инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін GGC стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Grand Gangsta City біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Grand Gangsta City сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Grand Gangsta City Баға болжамы (USD)

Grand Gangsta City (GGC) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Grand Gangsta City (GGC) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Grand Gangsta City.

Қазір Grand Gangsta City баға болжамын тексеріңіз!

Grand Gangsta City (GGC) токеномикасы

Grand Gangsta City (GGC) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. GGC токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Grand Gangsta City (GGC)

Grand Gangsta City қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Grand Gangsta City оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

GGC - жергілікті валюталарға

1 Grand Gangsta City(GGC)-ден VND-ге
49.63009
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден AUD-ге
A$0.00288558
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден GBP-ге
0.00143336
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден EUR-ге
0.00162196
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден USD-ге
$0.001886
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден MYR-ге
RM0.00790234
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден TRY-ге
0.07928744
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден JPY-ге
¥0.290444
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден ARS-ге
ARS$2.72936262
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден RUB-ге
0.1522945
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден INR-ге
0.16736364
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден IDR-ге
Rp31.43332076
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден PHP-ге
0.11085908
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден EGP-ге
￡E.0.0891135
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден BRL-ге
R$0.0100901
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден CAD-ге
C$0.0026404
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден BDT-ге
0.23016744
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден NGN-ге
2.72542088
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден COP-ге
$7.281846
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден ZAR-ге
R.0.03270324
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден UAH-ге
0.07928744
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден TZS-ге
T.Sh.4.633902
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден VES-ге
Bs0.416806
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден CLP-ге
$1.77284
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден PKR-ге
Rs0.53320992
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден KZT-ге
0.99054606
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден THB-ге
฿0.06121956
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден TWD-ге
NT$0.0582774
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден AED-ге
د.إ0.00692162
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден CHF-ге
Fr0.0015088
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден HKD-ге
HK$0.01465422
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден AMD-ге
֏0.7214893
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден MAD-ге
.د.م0.01755866
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден MXN-ге
$0.034891
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден SAR-ге
ريال0.0070725
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден ETB-ге
Br0.28784132
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден KES-ге
KSh0.24355804
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден JOD-ге
د.أ0.001337174
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден PLN-ге
0.00695934
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден RON-ге
лв0.00831726
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден SEK-ге
kr0.01789814
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден BGN-ге
лв0.00318734
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден HUF-ге
Ft0.63478988
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден CZK-ге
0.03983232
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден KWD-ге
د.ك0.000579002
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден ILS-ге
0.0061295
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден BOB-ге
Bs0.01306998
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден AZN-ге
0.0032062
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден TJS-ге
SM0.01738892
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден GEL-ге
0.00511106
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден AOA-ге
Kz1.71922102
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден BHD-ге
.د.ب0.000709136
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден BMD-ге
$0.001886
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден DKK-ге
kr0.01222128
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден HNL-ге
L0.04958294
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден MUR-ге
0.08664284
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден NAD-ге
$0.0326278
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден NOK-ге
kr0.01912404
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден NZD-ге
$0.0033005
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден PAB-ге
B/.0.001886
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден PGK-ге
K0.00794006
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден QAR-ге
ر.ق0.0068839
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден RSD-ге
дин.0.19205138
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден UZS-ге
soʻm22.45237736
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден ALL-ге
L0.158424
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден ANG-ге
ƒ0.00337594
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден AWG-ге
ƒ0.00337594
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден BBD-ге
$0.003772
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден BAM-ге
KM0.00318734
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден BIF-ге
Fr5.561814
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден BND-ге
$0.0024518
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден BSD-ге
$0.001886
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден JMD-ге
$0.30266528
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден KHR-ге
7.57428916
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден KMF-ге
Fr0.803436
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден LAK-ге
40.99999918
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден LKR-ге
රු0.57411726
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден MDL-ге
L0.03191112
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден MGA-ге
Ar8.495487
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден MOP-ге
P0.015088
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден MVR-ге
0.0288558
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден MWK-ге
MK3.2686266
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден MZN-ге
MT0.1205154
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден NPR-ге
रु0.26766112
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден PYG-ге
13.375512
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден RWF-ге
Fr2.740358
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден SBD-ге
$0.01552178
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден SCR-ге
0.02615882
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден SRD-ге
$0.072611
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден SVC-ге
$0.01648364
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден SZL-ге
L0.0326278
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден TMT-ге
m0.006601
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден TND-ге
د.ت0.00557313
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден TTD-ге
$0.01276822
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден UGX-ге
Sh6.570824
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден XAF-ге
Fr1.073134
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден XCD-ге
$0.0050922
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден XOF-ге
Fr1.073134
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден XPF-ге
Fr0.194258
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден BWP-ге
P0.02531012
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден BZD-ге
$0.00379086
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден CVE-ге
$0.18054678
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден DJF-ге
Fr0.335708
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден DOP-ге
$0.12143954
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден DZD-ге
د.ج0.24655678
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден FJD-ге
$0.00428122
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден GNF-ге
Fr16.39877
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден GTQ-ге
Q0.01444676
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден GYD-ге
$0.39447576
1 Grand Gangsta City(GGC)-ден ISK-ге
kr0.237636

Grand Gangsta City Ресурс

Grand Gangsta City тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми Grand Gangsta City веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Grand Gangsta City туралы басқа сұрақтар

Grand Gangsta City (GGC) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі GGC бағасы — 0.001886 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
GGC-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
GGC-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.001886. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Grand Gangsta City үшін нарықтық капитализация қандай?
GGC үшін нарықтық капитализация: -- USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
GGC үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
GGC айналымдағы ұсынысы: -- USD.
GGC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
GGC барлық уақыттағы ең жоғары бағаға -- USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) GGC бағасы қандай болды?
GGC -- USD ATL бағасына жетті.
GGC үшін сауда көлемі қандай?
GGC үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 193.51K USD.
Биыл GGC өседі ме?
GGC биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін GGC баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:20:57 (UTC+8)

Grand Gangsta City (GGC) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

GGC-ден USD-ге калькуляторы

Сома

GGC
GGC
USD
USD

1 GGC = 0.001886 USD

GGC-мен саудалаңыз

GGC/USDT
$0.001886
$0.001886
-9.22%

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы

$107,432.61

$3,700.55

$174.44

$0.9769

$1.0000

$107,432.61

$3,700.55

$174.44

$2.4016

$1,010.60

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.0770

$0.4047

$0.05751

$0.129095

$0.000000000793

$0.000001839

$1.302

