Gari Token (GARI) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Gari Token (GARI) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Gari Token (GARI) туралы ақпарат

GARI is Empowering Short Video Content Creators With Social Tokens. The GARI Token offers Chingari App users a gateway to the blockchain space. The goal is to empower both creators and viewers on the Chingari App with technological tools to interact directly with each other and allow all users on the Chingari App to participate in the long-term direction of the social economy impacting the GARI Token. The GARI Token is interconnected with the Chingari App, opening to Chingari App users a wider blockchain world where they directly control their assets and can use their tokens to connect and transact with their counterparties, place governance votes, and catalyze platform engagement and user base growth.

Ресми веб-сайт:
https://www.gari.network/
Whitepaper:
https://media.chingari.io/apipublic/uploads/GARI%20WhitePaper.pdf
Block Explorer:
https://solscan.io/token/CKaKtYvz6dKPyMvYq9Rh3UBrnNqYZAyd7iF4hJtjUvks

Gari Token (GARI) токеномикасы мен бағасын талдау

Gari Token (GARI) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 2.70M
$ 2.70M$ 2.70M
Жалпы қамтуы:
$ 979.44M
$ 979.44M$ 979.44M
Айналымдағы қамту:
$ 561.54M
$ 561.54M$ 561.54M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 4.72M
$ 4.72M$ 4.72M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 1.6
$ 1.6$ 1.6
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.001662954237778263
$ 0.001662954237778263$ 0.001662954237778263
Қазіргі баға:
$ 0.004814
$ 0.004814$ 0.004814

Gari Token (GARI) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Gari Token (GARI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын GARI токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша GARI токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз GARI токеномикасын түсінген болсаңыз, GARI токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай GARI сатып алуға болады

Портфеліңізге Gari Token (GARI) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы GARI сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

Gari Token (GARI) бағасының тарихы

GARI бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

GARI бағасының болжамы

GARI қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің GARI бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

