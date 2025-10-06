БиржаDEX+
FUTUON туралы толығырақ

FUTUON Баға туралы ақпарат

FUTUON деген не

FUTUON Ресми веб-сайт

FUTUON Токеномикасы

FUTUON Баға болжамы

FUTUON Тарих

FUTUON Сатып алу нұсқаулығы

FUTUON фиатқа айырбастау

FUTUON Спот

Futu Holdings Логотип

Futu Holdings бағасы(FUTUON)

1 FUTUON-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$200.17
$200.17$200.17
+0.50%1D
USD
Futu Holdings (FUTUON) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:19:58 (UTC+8)

Futu Holdings (FUTUON) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 196.48
$ 196.48$ 196.48
24 сағаттық төмен
$ 203.75
$ 203.75$ 203.75
24 сағаттық жоғары

$ 196.48
$ 196.48$ 196.48

$ 203.75
$ 203.75$ 203.75

$ 201.15482588415927
$ 201.15482588415927$ 201.15482588415927

$ 150.44906962587248
$ 150.44906962587248$ 150.44906962587248

-0.05%

+0.50%

+9.76%

+9.76%

Futu Holdings (FUTUON) нақты уақыттағы баға $ 200.24. Соңғы 24 сағат ішінде FUTUON мен $ 196.48 аралығында сауда жасалып, ал $ 203.75 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. FUTUON үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 201.15482588415927, ал ең төменгісі — $ 150.44906962587248.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, FUTUON соңғы бір сағатта -0.05% өзгерді, 24 сағат ішінде +0.50%, ал соңғы 7 күнде +9.76% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Futu Holdings (FUTUON) Нарықтық ақпарат

No.2015

$ 1.35M
$ 1.35M$ 1.35M

$ 59.00K
$ 59.00K$ 59.00K

$ 1.35M
$ 1.35M$ 1.35M

6.75K
6.75K 6.75K

6,745.05519895
6,745.05519895 6,745.05519895

ETH

Futu Holdings нарықтық капитализациясы $ 1.35M, тәуліктік сауда көлемі $ 59.00K. FUTUON айналымдағы мөлшері 6.75K, жалпы мөлшері 6745.05519895. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 1.35M.

Futu Holdings (FUTUON) Баға тарихы USD

Futu Holdings Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.9959+0.50%
30 күн$ +31.55+18.70%
60 күн$ +50.24+33.49%
90 күн$ +50.24+33.49%
Бүгінгі Futu Holdings бағасының өзгеруі

Бүгін FUTUON өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ +0.9959 (+0.50%) өзгерісін тіркеді.

Futu Holdings 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ +31.55 (+18.70%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Futu Holdings 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда FUTUON $ +50.24 (+33.49%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Futu Holdings 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +50.24 (+33.49%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Futu Holdings (FUTUON) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Futu Holdings Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Futu Holdings (FUTUON) деген не

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Futu Holdings MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Futu Holdings инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін FUTUON стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Futu Holdings біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Futu Holdings сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Futu Holdings Баға болжамы (USD)

Futu Holdings (FUTUON) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Futu Holdings (FUTUON) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Futu Holdings.

Қазір Futu Holdings баға болжамын тексеріңіз!

Futu Holdings (FUTUON) токеномикасы

Futu Holdings (FUTUON) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. FUTUON токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Futu Holdings (FUTUON)

Futu Holdings қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Futu Holdings оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

FUTUON - жергілікті валюталарға

Futu Holdings Ресурс

Futu Holdings тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Ресми Futu Holdings веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Futu Holdings туралы басқа сұрақтар

Futu Holdings (FUTUON) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі FUTUON бағасы — 200.24 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
FUTUON-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
FUTUON-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 200.24. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Futu Holdings үшін нарықтық капитализация қандай?
FUTUON үшін нарықтық капитализация: $ 1.35M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
FUTUON үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
FUTUON айналымдағы ұсынысы: 6.75K USD.
FUTUON үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
FUTUON барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 201.15482588415927 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) FUTUON бағасы қандай болды?
FUTUON 150.44906962587248 USD ATL бағасына жетті.
FUTUON үшін сауда көлемі қандай?
FUTUON үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 59.00K USD.
Биыл FUTUON өседі ме?
FUTUON биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін FUTUON баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:19:58 (UTC+8)

Futu Holdings (FUTUON) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

FUTUON-ден USD-ге калькуляторы

Сома

FUTUON
FUTUON
USD
USD

1 FUTUON = 200.24 USD

FUTUON-мен саудалаңыз

FUTUON/USDT
$200.17
$200.17$200.17
+0.46%

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы

