FreeStyle Classic ағымдағы бағасы: 0.05805 USD. Нақты уақыттағы FST-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. FST баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

FST туралы толығырақ

FST Баға туралы ақпарат

FST деген не

FST Ресми веб-сайт

FST Токеномикасы

FST Баға болжамы

FST Тарих

FST Сатып алу нұсқаулығы

FST фиатқа айырбастау

FST Спот

FST USDT-M фьючерстері

Алдын ала нарық

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

FreeStyle Classic Логотип

FreeStyle Classic бағасы(FST)

1 FST-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.05805
-0.48%1D
USD
FreeStyle Classic (FST) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:19:31 (UTC+8)

FreeStyle Classic (FST) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.05777
24 сағаттық төмен
$ 0.05866
24 сағаттық жоғары

$ 0.05777
$ 0.05866
$ 0.16619478956911515
$ 0.025653004858575232
+0.32%

-0.48%

-26.46%

-26.46%

FreeStyle Classic (FST) нақты уақыттағы баға $ 0.05805. Соңғы 24 сағат ішінде FST мен $ 0.05777 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.05866 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. FST үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.16619478956911515, ал ең төменгісі — $ 0.025653004858575232.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, FST соңғы бір сағатта +0.32% өзгерді, 24 сағат ішінде -0.48%, ал соңғы 7 күнде -26.46% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

FreeStyle Classic (FST) Нарықтық ақпарат

No.1451

$ 4.76M
$ 55.23K
$ 58.05M
82.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
8.20%

BSC

FreeStyle Classic нарықтық капитализациясы $ 4.76M, тәуліктік сауда көлемі $ 55.23K. FST айналымдағы мөлшері 82.00M, жалпы мөлшері 1000000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 58.05M.

FreeStyle Classic (FST) Баға тарихы USD

FreeStyle Classic Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.00028-0.48%
30 күн$ -0.06438-52.59%
60 күн$ +0.00392+7.24%
90 күн$ +0.04805+480.50%
Бүгінгі FreeStyle Classic бағасының өзгеруі

Бүгін FST өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.00028 (-0.48%) өзгерісін тіркеді.

FreeStyle Classic 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.06438 (-52.59%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

FreeStyle Classic 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда FST $ +0.00392 (+7.24%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

FreeStyle Classic 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +0.04805 (+480.50%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

FreeStyle Classic (FST) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

FreeStyle Classic Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

FreeStyle Classic (FST) деген не

FreeStyle Classic isn’t just entertainment—it’s a cultural icon reborn on-chain. From the street to the global stage, FreeStyle has always been more than sport; it’s a lifestyle, a language, and a movement. That legacy now evolves into Web3: where culture, memes, and communities collide, and every participant becomes a co-owner of the story.

FreeStyle Classic MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен FreeStyle Classic инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін FST стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін FreeStyle Classic біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің FreeStyle Classic сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

FreeStyle Classic Баға болжамы (USD)

FreeStyle Classic (FST) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін FreeStyle Classic (FST) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: FreeStyle Classic.

Қазір FreeStyle Classic баға болжамын тексеріңіз!

FreeStyle Classic (FST) токеномикасы

FreeStyle Classic (FST) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. FST токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады FreeStyle Classic (FST)

FreeStyle Classic қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы FreeStyle Classic оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

FreeStyle Classic Ресурс

FreeStyle Classic тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Ресми FreeStyle Classic веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: FreeStyle Classic туралы басқа сұрақтар

FreeStyle Classic (FST) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі FST бағасы — 0.05805 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
FST-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
FST-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.05805. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
FreeStyle Classic үшін нарықтық капитализация қандай?
FST үшін нарықтық капитализация: $ 4.76M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
FST үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
FST айналымдағы ұсынысы: 82.00M USD.
FST үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
FST барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.16619478956911515 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) FST бағасы қандай болды?
FST 0.025653004858575232 USD ATL бағасына жетті.
FST үшін сауда көлемі қандай?
FST үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 55.23K USD.
Биыл FST өседі ме?
FST биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін FST баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:19:31 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

FST-ден USD-ге калькуляторы

Сома

FST
FST
USD
USD

1 FST = 0.05805 USD

FST-мен саудалаңыз

FST/USDT
$0.05805
-0.44%

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы

