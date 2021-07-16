FOX Token (FOX) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, FOX Token (FOX) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

FOX Token (FOX) туралы ақпарат

Help shape the future of finance. FOX Tokens give you the unique opportunity to help shape the organization and allow you to submit and vote on proposals.

Ресми веб-сайт:
https://shapeshift.com/
Whitepaper:
https://docs.shapeshift.com/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xc770eefad204b5180df6a14ee197d99d808ee52d

FOX Token (FOX) токеномикасы мен бағасын талдау

FOX Token (FOX) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 20.63M
$ 20.63M
Жалпы қамтуы:
$ 999.09M
$ 999.09M
Айналымдағы қамту:
$ 772.29M
$ 772.29M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 26.69M
$ 26.69M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 1.2852
$ 1.2852
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.018176800459428835
$ 0.018176800459428835
Қазіргі баға:
$ 0.02671
$ 0.02671

FOX Token (FOX) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

FOX Token (FOX) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын FOX токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша FOX токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз FOX токеномикасын түсінген болсаңыз, FOX токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай FOX сатып алуға болады

Портфеліңізге FOX Token (FOX) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы FOX сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

FOX Token (FOX) бағасының тарихы

FOX бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

FOX бағасының болжамы

FOX қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің FOX бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.