FLOKI (FLOKI) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, FLOKI (FLOKI) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
FLOKI (FLOKI) туралы ақпарат

NFT ойын метаверсі, NFT және киім саудасы, криптовалюта оқу платформасы арқылы мұрагер күтісі бар мем койн. Илон Масктың қатарындағы атауынан инспай жасауы бойынша жеткізілген Кимбал Маск бөлісімімен жетістік болушы топ 10 криптовалюта проекті және NFT ойын секторындағы жетілдіруші мәртебесі болу арқылы FLOKI-нің мақсаты болды.

Ресми веб-сайт:
https://floki.com/
Whitepaper:
https://docs.floki.com/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xfb5b838b6cfeedc2873ab27866079ac55363d37e

FLOKI (FLOKI) токеномикасы мен бағасын талдау

FLOKI (FLOKI) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 879.64M
$ 879.64M
Жалпы қамтуы:
$ 9.66T
$ 9.66T
Айналымдағы қамту:
$ 9.54T
$ 9.54T
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 890.55M
$ 890.55M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.000359
$ 0.000359
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.00000002
$ 0.00000002
Қазіргі баға:
$ 0.00009221
$ 0.00009221

FLOKI (FLOKI) токенінің тереңдетілген құрылымы

FLOKI токендерінің қалай шығарылатынын, үлестірілетінін және ашылатынын тереңірек біліңіз. Бұл бөлім токеннің экономикалық құрылымының негізгі аспектілерін көрсетеді: пайдалығы, ынталандырулары және құқықпен қамтылуы.

Overview

FLOKI is a multi-utility, community-driven token operating on both Ethereum (ERC-20) and Binance Smart Chain (BEP-20). It underpins a broad ecosystem including DeFi (FlokiFi), NFT gaming (Valhalla), a crypto education platform (University of Floki), a trading bot, and a merchandise/NFT marketplace (FlokiPlaces). The tokenomics are designed to be deflationary, utility-driven, and to incentivize long-term holding and ecosystem participation.

1. Issuance Mechanism

ParameterDetails
Token StandardERC-20 (Ethereum), BEP-20 (BSC)
Total Supply20,000,000,000,000 (10T on ETH, 10T on BSC)
Initial Allocation100% vested at TGE (Token Generation Event) to the community
DistributionPast airdrop (V1 to V2 migration), exchange listings, staking rewards
DeflationaryYes, via multiple burn mechanisms (see below)
  • No ongoing inflation: All tokens were distributed at launch; no further minting.
  • Deflationary supply: Tokens are burned through various mechanisms, reducing circulating supply over time.

2. Allocation Mechanism

Allocation CategoryDescriptionVesting/Unlocking
Community100% at TGE (June 21, 2021)Instant
StakingUsers lock tokens for 3-48 monthsUnlocked per user action
TreasuryReceives 0.3% DEX tax, 75% of FlokiFi feesUsed for ecosystem growth
Burn25% of FlokiFi fees, 1% of card fees, penaltiesBurned instantly
  • No team or investor allocation: All tokens are community-distributed.
  • Staking: Up to 25% of supply is locked in staking contracts for up to 4 years.

3. Usage and Incentive Mechanism

Use CaseDetails
Medium of ExchangeUsed for payments in Floki ecosystem (Valhalla, FlokiFi, Floki Card, FlokiPlaces, etc.)
StakingStake FLOKI to earn TOKEN (TokenFi) rewards; higher APY for longer lockups
GovernanceVote in Floki DAO via Snapshot (off-chain)
Deflationary Utility25% of FlokiFi fees and 1% of card fees are used to buy and burn FLOKI
Penalty BurnsEarly unstaking incurs a penalty (5-20%) that is burned
CollateralUsed as collateral in DeFi protocols (e.g., Venus)
In-Game UtilityRequired to unlock/play characters and buy items in Valhalla
EducationRequired for premium features in University of Floki

Staking Details

Staking DurationAPY (ETH chain)Early Unstaking Penalty (Burned)
3 months~11.3%5%
12 months~18.1%10%
24 months~27.2%15%
48 months~36.2%20%
  • Rewards: Paid in TOKEN (TokenFi), with 56% of TOKEN supply allocated to FLOKI stakers.
  • Claiming: Rewards can be claimed anytime; principal unlocks after chosen period.

4. Locking Mechanism

  • Staking Lock: Users voluntarily lock FLOKI for 3, 12, 24, or 48 months to earn rewards.
  • Penalty for Early Unstaking: If users unstake before the end of the lock period, a penalty (5-20%) is burned.
  • Liquidity Lock: DEX liquidity is locked for 265 years on both Ethereum and BSC.
  • FlokiFi Locker: Allows users/projects to lock tokens/NFTs for arbitrary durations (up to billions of years), supporting both fungible and non-fungible assets.

5. Unlocking Time

  • Staking Unlock: At the end of the selected lock period (3, 12, 24, or 48 months), users can withdraw their staked FLOKI without penalty.
  • Early Unstaking: Allowed anytime, but incurs a penalty (burned).
  • No vesting cliffs: All tokens were distributed at TGE; no scheduled unlocks for team/investors.

6. Deflationary/Burn Mechanisms

MechanismBurn Rate/Trigger
FlokiFi Locker25% of all fees used to buy and burn FLOKI
Floki Card1% of prepaid card top-up fees used to burn FLOKI
Early Unstaking5-20% penalty (based on lock duration) burned
Manual DAO BurnsCommunity votes can trigger additional burns

7. Circulating Supply

  • As of August 28, 2025: Circulating supply is approximately 9.54 trillion FLOKI.
  • Burned Supply: Over 10 trillion FLOKI have been burned since launch.

8. Governance

  • Floki DAO: Off-chain Snapshot voting; only four addresses can propose, but all holders can vote.
  • Treasury Management: 0.3% DEX tax and 75% of FlokiFi fees go to the treasury for ecosystem development and marketing.

9. Ecosystem Utility

  • Valhalla: Play-to-earn NFT metaverse game; FLOKI required for gameplay and in-game purchases.
  • FlokiFi: DeFi suite including token/NFT lockers, with fees partially burned.
  • University of Floki: Crypto education platform; FLOKI required for premium features.
  • Floki Trading Bot: Telegram-based trading bot, with a portion of fees used to buy and burn FLOKI.
  • FlokiPlaces: NFT and merchandise marketplace.

10. Summary Table

AspectDetails
Issuance100% to community at TGE, no further minting
AllocationCommunity, staking, treasury, burns
UsagePayments, staking, governance, collateral, in-game, education
IncentivesStaking rewards (TOKEN), governance, deflationary supply
LockingStaking (3-48 months), liquidity locked 265 years, FlokiFi Locker (arbitrary duration)
UnlockingAt end of staking period, or early with penalty
DeflationaryMultiple burn mechanisms (fees, penalties, manual burns)
Circulating Supply~9.54T (Aug 2025), declining due to burns
GovernanceFloki DAO (Snapshot), treasury management

11. Notable Features and Implications

  • Deflationary Design: Multiple burn mechanisms ensure a decreasing supply, potentially supporting price appreciation.
  • No Team/Investor Vesting: All tokens are community-distributed, reducing centralization risk.
  • Long-Term Locking: Up to 25% of supply is locked for up to 4 years, supporting price stability and reducing sell pressure.
  • Ecosystem Integration: FLOKI is required for a wide range of products and services, driving real utility.
  • DAO Governance: Community-driven decision-making, with treasury funds allocated for growth and adoption.

12. Limitations and Risks

  • No On-Chain Vesting: All tokens were distributed at TGE, so there is no ongoing vesting schedule to monitor.
  • Penalty Burns: Early unstaking penalties may deter some users from participating in staking.
  • DAO Centralization: Only four addresses can propose governance actions, which may limit decentralization.

13. Actionable Insights

  • For Holders: Long-term staking offers high APY and supports deflationary supply, but early withdrawal is penalized.
  • For Builders: FLOKI’s utility and burn mechanisms can be leveraged for new DeFi, NFT, and gaming integrations.
  • For Analysts: Monitor staking participation, burn events, and treasury allocations for insights into supply dynamics and ecosystem growth.

For more details, visit the official Floki Whitepaper and staking portal.

FLOKI (FLOKI) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

FLOKI (FLOKI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын FLOKI токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша FLOKI токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз FLOKI токеномикасын түсінген болсаңыз, FLOKI токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.