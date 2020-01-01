Ergosum (FAVE) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Ergosum (FAVE) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Ergosum (FAVE) туралы ақпарат

Ergosum is a new RPG game for a mobile phone that is free to play and allows players to Play and Earn. The game features GameFi elements, allowing players to earn NFTs while playing. All players have an opportunity to earn NFTs without the need for prior NFT purchases or prepare the crypto wallet.

Ресми веб-сайт:
https://ergosum-game.com/
Whitepaper:
https://whitepaper-en.ergosum-game.com/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x854bcBCC481e2dBbD51CaC80A27f160212566ae6

Ergosum (FAVE) токеномикасы мен бағасын талдау

Ergosum (FAVE) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
Жалпы қамтуы:
$ 120.00M
$ 120.00M$ 120.00M
Айналымдағы қамту:
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 6.96M
$ 6.96M$ 6.96M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.09746
$ 0.09746$ 0.09746
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
Қазіргі баға:
$ 0.058
$ 0.058$ 0.058

Ergosum (FAVE) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Ergosum (FAVE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын FAVE токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша FAVE токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз FAVE токеномикасын түсінген болсаңыз, FAVE токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай FAVE сатып алуға болады

Портфеліңізге Ergosum (FAVE) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы FAVE сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

Ergosum (FAVE) бағасының тарихы

FAVE бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

FAVE бағасының болжамы

FAVE қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің FAVE бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.