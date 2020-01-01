FANC (FANC) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, FANC (FANC) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
FANC (FANC) туралы ақпарат

fanC Token(FANC) is a reward-type blockchain project for creators and users who use the short-form content platform CELEBe. Creators and users can also experience a new environment to promote and trade NFT content as a service to share everyday moments and receive platform activity rewards. In addition, it provides access to exclusive NFT content created by influencers, Metaverse, and various blockchain-based services such as Watch to Earn, Staking (DeFi), and Governance.

Ресми веб-сайт:
https://fanc.io/
Whitepaper:
https://fanc-1.gitbook.io/fanc-whitepaper
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xbB126042235E6bD38B17744cb31a8bF4A206c045

FANC (FANC) токеномикасы мен бағасын талдау

FANC (FANC) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 6.51M
Жалпы қамтуы:
$ 2.00B
Айналымдағы қамту:
$ 1.45B
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 8.99M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 7.499
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.00315495771500025
Қазіргі баға:
$ 0.004496
FANC (FANC) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

FANC (FANC) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын FANC токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша FANC токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз FANC токеномикасын түсінген болсаңыз, FANC токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

FANC (FANC) бағасының тарихы

FANC бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

FANC бағасының болжамы

FANC қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің FANC бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.