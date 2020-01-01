EXPERT MONEY (EXPERT) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, EXPERT MONEY (EXPERT) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
EXPERT MONEY (EXPERT) туралы ақпарат

World's First Youtube Community Token.

Ресми веб-сайт:
https://www.experttoken.xyz
Whitepaper:
https://www.experttoken.xyz/assets/pdf/EXPERT_MONEY.pdf
Block Explorer:
https://solscan.io/token/H7VfCzzPJvnqfs1b8uA9uUuVjXiYfzAUDw5gmyV9pump

EXPERT MONEY (EXPERT) токеномикасы мен бағасын талдау

EXPERT MONEY (EXPERT) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 556.98K
Жалпы қамтуы:
$ 729.99M
Айналымдағы қамту:
$ 729.99M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 763.00K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.004189
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.00011434932952296
Қазіргі баға:
$ 0.000763
EXPERT MONEY (EXPERT) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

EXPERT MONEY (EXPERT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын EXPERT токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша EXPERT токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз EXPERT токеномикасын түсінген болсаңыз, EXPERT токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.