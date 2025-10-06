БиржаDEX+
StablR Euro ағымдағы бағасы: 1.158 USD. Нақты уақыттағы EURR-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. EURR баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!StablR Euro ағымдағы бағасы: 1.158 USD. Нақты уақыттағы EURR-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. EURR баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

StablR Euro Логотип

StablR Euro бағасы(EURR)

1 EURR-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$1.158
-0.08%1D
USD
StablR Euro (EURR) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:14:36 (UTC+8)

StablR Euro (EURR) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 1.124
24 сағаттық төмен
$ 1.159
24 сағаттық жоғары

$ 1.124
$ 1.159
$ 1.4634306829935808
$ 1.0191650915551662
-0.09%

-0.08%

-0.26%

-0.26%

StablR Euro (EURR) нақты уақыттағы баға $ 1.158. Соңғы 24 сағат ішінде EURR мен $ 1.124 аралығында сауда жасалып, ал $ 1.159 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. EURR үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 1.4634306829935808, ал ең төменгісі — $ 1.0191650915551662.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, EURR соңғы бір сағатта -0.09% өзгерді, 24 сағат ішінде -0.08%, ал соңғы 7 күнде -0.26% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

StablR Euro (EURR) Нарықтық ақпарат

No.1010

$ 13.53M
$ 9.27K
$ 13.53M
11.68M
11,683,541.95
ETH

StablR Euro нарықтық капитализациясы $ 13.53M, тәуліктік сауда көлемі $ 9.27K. EURR айналымдағы мөлшері 11.68M, жалпы мөлшері 11683541.95. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 13.53M.

StablR Euro (EURR) Баға тарихы USD

StablR Euro Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.00093-0.08%
30 күн$ -0.014-1.20%
60 күн$ +0.001+0.08%
90 күн$ +0.003+0.25%
Бүгінгі StablR Euro бағасының өзгеруі

Бүгін EURR өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.00093 (-0.08%) өзгерісін тіркеді.

StablR Euro 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.014 (-1.20%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

StablR Euro 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда EURR $ +0.001 (+0.08%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

StablR Euro 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +0.003 (+0.25%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

StablR Euro (EURR) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

StablR Euro Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

StablR Euro (EURR) деген не

StablR Euro (EURR) is a Euro-backed stablecoin, pegged to the value of the Euro and redeemable on a 1:1 basis. The stablecoin is collateralized by fiat and short-term government bonds. The main purpose of StablR Euro (EURR) is to provide a digital alternative to traditional forms of money that is more efficient, secure, and accessible. StablR Euro (EURR) can be used as a medium of exchange, a store of value, and a unit of account. Some of the main use cases for StablR Euro (EURR) include enabling faster and cheaper payments, facilitating international trade and investment, and enabling more flexible and resilient financial systems.

StablR Euro MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен StablR Euro инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін EURR стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін StablR Euro біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің StablR Euro сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

StablR Euro Баға болжамы (USD)

StablR Euro (EURR) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін StablR Euro (EURR) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: StablR Euro.

Қазір StablR Euro баға болжамын тексеріңіз!

StablR Euro (EURR) токеномикасы

StablR Euro (EURR) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. EURR токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады StablR Euro (EURR)

StablR Euro қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы StablR Euro оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

EURR - жергілікті валюталарға

1 StablR Euro(EURR)-ден VND-ге
30,472.77
1 StablR Euro(EURR)-ден AUD-ге
A$1.77174
1 StablR Euro(EURR)-ден GBP-ге
0.88008
1 StablR Euro(EURR)-ден EUR-ге
0.99588
1 StablR Euro(EURR)-ден USD-ге
$1.158
1 StablR Euro(EURR)-ден MYR-ге
RM4.85202
1 StablR Euro(EURR)-ден TRY-ге
48.68232
1 StablR Euro(EURR)-ден JPY-ге
¥178.332
1 StablR Euro(EURR)-ден ARS-ге
ARS$1,675.82286
1 StablR Euro(EURR)-ден RUB-ге
93.5085
1 StablR Euro(EURR)-ден INR-ге
102.76092
1 StablR Euro(EURR)-ден IDR-ге
Rp19,299.99228
1 StablR Euro(EURR)-ден PHP-ге
68.06724
1 StablR Euro(EURR)-ден EGP-ге
￡E.54.7155
1 StablR Euro(EURR)-ден BRL-ге
R$6.1953
1 StablR Euro(EURR)-ден CAD-ге
C$1.6212
1 StablR Euro(EURR)-ден BDT-ге
141.32232
1 StablR Euro(EURR)-ден NGN-ге
1,673.40264
1 StablR Euro(EURR)-ден COP-ге
$4,471.038
1 StablR Euro(EURR)-ден ZAR-ге
R.20.07972
1 StablR Euro(EURR)-ден UAH-ге
48.68232
1 StablR Euro(EURR)-ден TZS-ге
T.Sh.2,845.206
1 StablR Euro(EURR)-ден VES-ге
Bs255.918
1 StablR Euro(EURR)-ден CLP-ге
$1,088.52
1 StablR Euro(EURR)-ден PKR-ге
Rs327.38976
1 StablR Euro(EURR)-ден KZT-ге
608.19318
1 StablR Euro(EURR)-ден THB-ге
฿37.58868
1 StablR Euro(EURR)-ден TWD-ге
NT$35.7822
1 StablR Euro(EURR)-ден AED-ге
د.إ4.24986
1 StablR Euro(EURR)-ден CHF-ге
Fr0.9264
1 StablR Euro(EURR)-ден HKD-ге
HK$8.99766
1 StablR Euro(EURR)-ден AMD-ге
֏442.9929
1 StablR Euro(EURR)-ден MAD-ге
.د.م10.78098
1 StablR Euro(EURR)-ден MXN-ге
$21.423
1 StablR Euro(EURR)-ден SAR-ге
ريال4.3425
1 StablR Euro(EURR)-ден ETB-ге
Br176.73396
1 StablR Euro(EURR)-ден KES-ге
KSh149.54412
1 StablR Euro(EURR)-ден JOD-ге
د.أ0.821022
1 StablR Euro(EURR)-ден PLN-ге
4.27302
1 StablR Euro(EURR)-ден RON-ге
лв5.10678
1 StablR Euro(EURR)-ден SEK-ге
kr10.98942
1 StablR Euro(EURR)-ден BGN-ге
лв1.95702
1 StablR Euro(EURR)-ден HUF-ге
Ft389.75964
1 StablR Euro(EURR)-ден CZK-ге
24.45696
1 StablR Euro(EURR)-ден KWD-ге
د.ك0.355506
1 StablR Euro(EURR)-ден ILS-ге
3.7635
1 StablR Euro(EURR)-ден BOB-ге
Bs8.02494
1 StablR Euro(EURR)-ден AZN-ге
1.9686
1 StablR Euro(EURR)-ден TJS-ге
SM10.67676
1 StablR Euro(EURR)-ден GEL-ге
3.13818
1 StablR Euro(EURR)-ден AOA-ге
Kz1,055.59806
1 StablR Euro(EURR)-ден BHD-ге
.د.ب0.435408
1 StablR Euro(EURR)-ден BMD-ге
$1.158
1 StablR Euro(EURR)-ден DKK-ге
kr7.50384
1 StablR Euro(EURR)-ден HNL-ге
L30.44382
1 StablR Euro(EURR)-ден MUR-ге
53.19852
1 StablR Euro(EURR)-ден NAD-ге
$20.0334
1 StablR Euro(EURR)-ден NOK-ге
kr11.74212
1 StablR Euro(EURR)-ден NZD-ге
$2.0265
1 StablR Euro(EURR)-ден PAB-ге
B/.1.158
1 StablR Euro(EURR)-ден PGK-ге
K4.87518
1 StablR Euro(EURR)-ден QAR-ге
ر.ق4.2267
1 StablR Euro(EURR)-ден RSD-ге
дин.117.91914
1 StablR Euro(EURR)-ден UZS-ге
soʻm13,785.71208
1 StablR Euro(EURR)-ден ALL-ге
L97.272
1 StablR Euro(EURR)-ден ANG-ге
ƒ2.07282
1 StablR Euro(EURR)-ден AWG-ге
ƒ2.07282
1 StablR Euro(EURR)-ден BBD-ге
$2.316
1 StablR Euro(EURR)-ден BAM-ге
KM1.95702
1 StablR Euro(EURR)-ден BIF-ге
Fr3,414.942
1 StablR Euro(EURR)-ден BND-ге
$1.5054
1 StablR Euro(EURR)-ден BSD-ге
$1.158
1 StablR Euro(EURR)-ден JMD-ге
$185.83584
1 StablR Euro(EURR)-ден KHR-ге
4,650.59748
1 StablR Euro(EURR)-ден KMF-ге
Fr493.308
1 StablR Euro(EURR)-ден LAK-ге
25,173.91254
1 StablR Euro(EURR)-ден LKR-ге
රු352.50678
1 StablR Euro(EURR)-ден MDL-ге
L19.59336
1 StablR Euro(EURR)-ден MGA-ге
Ar5,216.211
1 StablR Euro(EURR)-ден MOP-ге
P9.264
1 StablR Euro(EURR)-ден MVR-ге
17.7174
1 StablR Euro(EURR)-ден MWK-ге
MK2,006.9298
1 StablR Euro(EURR)-ден MZN-ге
MT73.9962
1 StablR Euro(EURR)-ден NPR-ге
रु164.34336
1 StablR Euro(EURR)-ден PYG-ге
8,212.536
1 StablR Euro(EURR)-ден RWF-ге
Fr1,682.574
1 StablR Euro(EURR)-ден SBD-ге
$9.53034
1 StablR Euro(EURR)-ден SCR-ге
16.06146
1 StablR Euro(EURR)-ден SRD-ге
$44.583
1 StablR Euro(EURR)-ден SVC-ге
$10.12092
1 StablR Euro(EURR)-ден SZL-ге
L20.0334
1 StablR Euro(EURR)-ден TMT-ге
m4.053
1 StablR Euro(EURR)-ден TND-ге
د.ت3.42189
1 StablR Euro(EURR)-ден TTD-ге
$7.83966
1 StablR Euro(EURR)-ден UGX-ге
Sh4,034.472
1 StablR Euro(EURR)-ден XAF-ге
Fr658.902
1 StablR Euro(EURR)-ден XCD-ге
$3.1266
1 StablR Euro(EURR)-ден XOF-ге
Fr658.902
1 StablR Euro(EURR)-ден XPF-ге
Fr119.274
1 StablR Euro(EURR)-ден BWP-ге
P15.54036
1 StablR Euro(EURR)-ден BZD-ге
$2.32758
1 StablR Euro(EURR)-ден CVE-ге
$110.85534
1 StablR Euro(EURR)-ден DJF-ге
Fr206.124
1 StablR Euro(EURR)-ден DOP-ге
$74.56362
1 StablR Euro(EURR)-ден DZD-ге
د.ج151.38534
1 StablR Euro(EURR)-ден FJD-ге
$2.62866
1 StablR Euro(EURR)-ден GNF-ге
Fr10,068.81
1 StablR Euro(EURR)-ден GTQ-ге
Q8.87028
1 StablR Euro(EURR)-ден GYD-ге
$242.20728
1 StablR Euro(EURR)-ден ISK-ге
kr145.908

StablR Euro Ресурс

StablR Euro тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми StablR Euro веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: StablR Euro туралы басқа сұрақтар

StablR Euro (EURR) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі EURR бағасы — 1.158 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
EURR-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
EURR-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 1.158. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
StablR Euro үшін нарықтық капитализация қандай?
EURR үшін нарықтық капитализация: $ 13.53M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
EURR үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
EURR айналымдағы ұсынысы: 11.68M USD.
EURR үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
EURR барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 1.4634306829935808 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) EURR бағасы қандай болды?
EURR 1.0191650915551662 USD ATL бағасына жетті.
EURR үшін сауда көлемі қандай?
EURR үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 9.27K USD.
Биыл EURR өседі ме?
EURR биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін EURR баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:14:36 (UTC+8)

StablR Euro (EURR) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

