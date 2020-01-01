The Epiko (EPIKO) токеномикасы

The Epiko (EPIKO) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, The Epiko (EPIKO) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

The Epiko (EPIKO) туралы ақпарат

Epiko - GameFi Platform on Blockchain Powering the Next Generation of Web 3.0 Gaming Ecosystem. They aim to bring high-quality, fun experiences to the blockchain and to help gather mainstream crypto adoption. Players fully own their own assets and can actively participate in the game ecosystem.

Ресми веб-сайт:
https://epiko.io
Whitepaper:
https://docs.epiko.io/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/6ep1sNB9UWni3nBZUX84USsRBhKRzMAxEmcia479cWTh

The Epiko (EPIKO) токеномикасы мен бағасын талдау

The Epiko (EPIKO) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 120.61K
$ 120.61K$ 120.61K
Жалпы қамтуы:
$ 300.00M
$ 300.00M$ 300.00M
Айналымдағы қамту:
$ 174.53M
$ 174.53M$ 174.53M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 207.33K
$ 207.33K$ 207.33K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.0344884
$ 0.0344884$ 0.0344884
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.000256123717200183
$ 0.000256123717200183$ 0.000256123717200183
Қазіргі баға:
$ 0.0006911
$ 0.0006911$ 0.0006911

The Epiko (EPIKO) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

The Epiko (EPIKO) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын EPIKO токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша EPIKO токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз EPIKO токеномикасын түсінген болсаңыз, EPIKO токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай EPIKO сатып алуға болады

Портфеліңізге The Epiko (EPIKO) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы EPIKO сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

The Epiko (EPIKO) бағасының тарихы

EPIKO бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

EPIKO бағасының болжамы

EPIKO қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің EPIKO бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.