EON Marketplace (EON) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, EON Marketplace (EON) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
EON Marketplace (EON) туралы ақпарат

EON is a distributed computing power protocol who self-owns over 120qt A100. EON marketplace offers cost-effective, stable services through proprietary D-Nano technology, outperforming competitors like io.net. It facilitates a seamless setup process, ensuring that participants can effortlessly join the network.

Ресми веб-сайт:
https://eonchain.xyz
Whitepaper:
https://eon-marketplace.gitbook.io/eon-documentation
Block Explorer:
https://explorer.wodrpc.org/#/token/0x31ce96ae990c374a567b3df38ee4c1d27e630f8c

EON Marketplace (EON) токеномикасы мен бағасын талдау

EON Marketplace (EON) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
--
Жалпы қамтуы:
$ 100.00M
Айналымдағы қамту:
--
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 439.90K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 4.3
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
--
Қазіргі баға:
$ 0.004399
EON Marketplace (EON) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

EON Marketplace (EON) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын EON токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша EON токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз EON токеномикасын түсінген болсаңыз, EON токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай EON сатып алуға болады

Портфеліңізге EON Marketplace (EON) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы EON сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

EON Marketplace (EON) бағасының тарихы

EON бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

EON бағасының болжамы

EON қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің EON бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.